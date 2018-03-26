春意渐浓，旅游界的新声也随春风阵阵传来，载我们领略不同惊喜与风光-时节好风光

文/李 晴



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昆士兰旅游及活动推广局大中华区局长 沈俐

“作为去年’昆士兰之友’颁奖的延续，一场专注昆士兰旅游发展前景的研讨会首次展开。作为即将在2025年跃升客源市场65%的中国等东方客源市场，研讨会围绕昆士兰州布里斯班、圣灵群岛及黄金海岸的推广之外，也对本州未来在中国市场的推广进行了有针对的研讨。”

截止2017年12月的统计，前往昆士兰旅游的中国游客首次突破了50万人次，同比涨幅约4%，其中人均在昆士兰的消费金额达到了近12000元。而对未来三年的中国游客市场，昆士兰预计市场份额不但将持续增长，年龄分布和出游类型都将有很大的改变。如年龄在50-69岁的客人占比未来三年将上升16.9%，同样15至29岁的人群也将有16.7%的增长，这些对于昆士兰州未来在中国市场的营销推广都有着很大的改变，无论是出游主题的创新或是出游线路的推陈出新，都会根据游客年龄以及出游方式产生更多的变化。

对于拥有有五个国际机场的昆士兰州来说，也利用这个优势启动了颇具战略前瞻的“连接亚洲”项目，并将中国确认为首要客源市场，其中尤以去年12月开通的北京与昆士兰州首府布里斯班的首条直达航班为开端。据统计，这条航线在未来四年中将为昆士兰输送近17万人次的新游客，而同步开通的直达航班还有上海、广州以及深圳、香港等城市。也希望能在大堡礁、黄金海岸等昆士兰州标志性景点之外，带给中国游客更多本州经典的体验，无论是自然风光、生活方式或是节庆活动，也让心型礁石、白沙滩以及圣灵群岛等成为人们前往昆士兰的一个新理由。

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常熟旅游局

“常熟，一个有福的地方，不但有着花朝迎福、名刹祈福、舌尖品福、研学修福、霓裳华’服’等五大主题，春天的常熟更是展现着江南风光，期待有缘之人共赏旖旎风光。”

“江南福地，常来常熟”，近日常熟将如许的春色带到了上海，也吸引着上海市民探索这个有福之地的山水特色。

常熟历史悠久、山青水秀，十里虞山峰峦起伏，尚湖面山而卧，雅园幽巷点缀其间，红色“沙家浜”韵味独特……在这座有着国家历史文化名城、全国文明城市、中国优秀旅游城市、国际花园城市、国家生态园林城市等诸多美誉的城市里，山、水、城、园融于一体，自古就有“江南福地”之称。

此次常熟旅游界围绕着“花朝迎福、名刹祈福、舌尖品福、研学修福、霓裳华’服’”等五大主题全方位推介常熟旖旎风光、风土人情，诚挚欢迎广大市民和游客到常熟体验独特的江南风情，也希望通过深入合作，实现“客源互送、线路共联、市场共享”，携手搭建一个市场共拓、互动双赢的全新平台。

今年，常熟还以推进优质旅游为工作重点，不断创新营销方式，以信息化实现精准营销，以人性化实现精细服务，努力为广大游客提供更多样化的旅游产品和更便捷的旅游体验。

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肯尼亚旅游局

“我们通过旅行，去探索未知、感受自然与人的和谐关系，在旅途中更加贴近自己的内心，这也是肯尼亚旅游局在市场推广中一直强调的‘精彩Magic’”。

日前，肯尼亚旅游局将全年精彩的肯尼亚旅游资源、新鲜的旅游资讯带到了上海，期待能一同邀约热爱自然和非洲的上海游客。

路演活动中，肯尼亚旅游局宣布将于下月面向中国市场发布2018全新宣传片。该宣传片以“肯尼亚，精彩全年”为主题，由肯尼亚旅游局携手国内顶级视频制作团队、制作人及导演倾力打造，旨在向中国游客展示全年精彩不断的肯尼亚，鼓励游客不仅可以在夏季前往赛拉国家公园观摩地球上仅存奇观之一“动物大迁徙”，也可以选择在一年中的其他任何时间段前往肯尼亚的国家公园游猎、在中部地区游览裂谷湖泊群、去南部海岸尝试东非的海滨度假体验。

肯尼亚在近年来努力发展旅游事业，提升旅游业竞争力，包括吸引国际酒店品牌进驻、建设会奖场馆及其设施、增开国际航线、完善国内交通运输、不断改善全国安保系统、可持续发展和保护珍稀动植物资源。据悉，为了进一步提升肯尼亚旅游业发展水平，肯尼亚政府根据国家旅游蓝皮书规划，将在2019年至2025年陆续推出全新升级版的高品质旅游产品，更好地展示肯尼亚旅游资源的多样性和多元化，以此吸引更多世界游客前往深度体验。

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日本东武集团

“正值春色满园的好时节，希望此次颇获好评的日光地区游线能带着更多的游客去体验日光地区独有的悠闲气质，无论是在此游览世界遗产，体验和服、漫步神桥或是享受美食、自然散步，都能感受日光当地小确幸的美。”

对于近邻日本来说，每个人对其喜好都不尽相同。近日，日本东武集团在上海颁出了其一年来合作旅行社及特色旅游线路的系列奖项，其中涵盖了31家参赛旅行社和36款特色旅游线路，而颇具人气的线路兼备休闲与观光，同时又突出当地特色体验等旅游新元素，成为这个春日不可或缺的特色目的地。

据了解，东武集团拥有关东地区颇大规模的私营铁路网，同时旗下也拥有着东京晴空塔、浅草寺，以及日光世界遗产东照宫等地标景点。作为一个全方位的旅游集团，也涵盖了东武酒店、东武百货店、餐饮等旅行六要素。对于旗下并非地处门户城市的经典景点，如华严瀑布、中禅寺湖、江户村、世界广场、鬼怒川温泉乡等景区，东武利用其独有的铁道优势，将交通延伸到埼玉县、栃木县、群马县旅游资源极为非富的川越，会津，两毛等地区，同时还能利用东武集团的各地周游券，开辟更深度的体验之旅。

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阿联酋航空

“如今，阿联酋航空一如既往致力于提升产品服务，为乘客提供出类拔萃的飞行体验。”

阿联酋航空近日荣获了APEX亚洲峰会上颁发的三项“乘客之选”地区大奖，包括：“中东地区最佳机上娱乐”、“中东地区最佳机上无线网络服务”以及“中东地区最佳综合体验”大奖。

这是阿联酋航空继在去年9月的APEX博览会上斩获“全球乘客之选最佳娱乐系统大奖”，以及获得APEX官方认证“五星国际航空”评级后的最新殊荣。“五星国际航空”评级是基于乘客真实反馈的评分系统中的最高荣誉。

据了解，阿联酋航空在提升机上产品方面不断投入，其ice数码宽屏机上娱乐系统始终处于行业创新的前列。目前，其ice数码宽屏机上娱乐系统拥有超过3500个可点播的娱乐频道，包括来自全球的700多部影片。该系统为乘客提供前所未有的海量选择，并继续扩展中，以提供更加丰富的内容。同时，阿联酋航空也在机上无线网络和电视直播方面不断投入，为全舱乘客提供20兆的免费Wi-Fi数据流量，每月有超过100万名乘客享受这一机上Wi-Fi服务，享受更优的飞行体验。