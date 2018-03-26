文／图 晨报记者陶令 实习生李晴



旅行是为了看看外面的世界，每个目的地都有着属于自己的本色。用各自专属的色彩展现着这个城市的过往历史和动人故事无论春夏秋冬，城市的专属色彩都在闪耀着，为每一个旅行到此的人述说着片片风景背后的阴晴圆缺

魏玛：三原色的故乡

黄三角、红方块，还有蓝圆形，毫无疑问这就是1999年欧洲文化之都——魏玛的标志色。作为一个诞生了包豪斯的城市，魏玛人也喜爱在自己的房屋外墙上用这款三原色，向曾经的大师致敬，向仍沿袭至今的设计理念致敬。

来到魏玛自然不能错过包豪斯，诞生了三原色与形状的固定搭配，也即将在明年迎来建校100周年的庆典，城市中心一座新的包豪斯建筑已进入了后期。通常的包豪斯之旅都会由一名在校生担任导览，两个小时的讲解说明不但跨越了从魏玛大公到格罗佩斯创立包豪斯长达近半个世纪的时间跨度，也将包豪斯理念从创立之初起源于艺术与手工艺的密切合作，乃至现当代融合在设计、色彩和功能并蓄，其演变过程无疑是一部生动的艺术工艺编年史，让每一个在此求学的年轻人、每一个到访魏玛的游客都从这三原色开始了探知魏玛城市的旅行。

如果说三原色是魏玛人开启城市故事讲述的起点，那么经典就是那抹象征着中世纪文化鼎盛的黄色。无论是席勒故居博物馆的外墙立面，还是歌德故居的外墙，我们都被那抹中世纪黄吸引着一探究竟。对于这个由众多音乐家聚集的城市，魏玛人常常自诩对颜色始终抱有乐观主义。因为在18、19世纪，无数达官贵人或名流政要的居所外墙都会用上这款经典的黄色，恰恰就是这个原因，当执政者在为席勒的故居选择颜色时，黄色理所当然地成为了首选。也正是这样的计划，令每一个来到魏玛的游客总是能轻而易举地找到打卡之地，驾轻就熟地顺利抵达，并领会魏玛、包豪斯甚至是歌德、席勒和舒曼赋予这个城市五彩缤纷的内在。

关于魏玛的蓝色则是多解的，或许是朗朗晴空的湛蓝，又或是第二次世界大战后给整个城市留下的抑郁蓝，每个人来到这里都试着从中回味内心的色彩。

工兵：都说魏玛是属于歌德的，这里有歌德故居、歌德爱喝的酒、歌德常去的餐厅、矗立着歌德席勒一组雕塑的广场，在众多音乐大师的烘托下，魏玛也用其奔放热情大红色迎接着每一位到访者。

贵州贵定——金灿灿的油菜花

贵州省贵定县地处云贵高原东部的黔中山原中部，而贵定的音寨是有着600多年历史的布依族村寨，每到春季的三四月间，一片片金色油菜花相继开放，在明媚的春光中迎风摇摆。

有人说，油菜花开在哪里，春天就在哪里，而贵州省贵定县的春日氛围尤其浓郁。一大片一大片的油菜花盛开在你的视野中，阳光跳跃其间，好一场金色盛会。

而油菜花之景又以贵定县音寨最为有名，这个有着“中华布依第一寨”美誉的村落里。其传统民居建筑简洁自然，风格、布局与自然环境充分融洽。在这个怡人的季节里，除了主色调的金黄油菜花之外，居民家家户户还都在自己的房前屋后山坡上种植李树，远山近峦，到处绽开雪白纯洁的李花，与音寨河两岸满坝盛开的油菜花交相辉映，形成了独特的“金海雪山”，粉红色的桃花点缀其间，翠绿色的树丛衬托其底，使这春色更为丰富和明丽。

工兵：音寨区位优势好，往下走不远，就是洛北河漂流景区，距离贵新高速公路盘江匝道口只有七八分钟的路程，距离贵阳市区50公里。

瑞士琉森——蓝湖如画

琉森位于瑞士的中央地区，一直是瑞士的著名旅游胜地。蔚蓝的湖水、阿尔卑斯山与中世纪建筑互相映衬，一切如画般美丽和谐。

琉森是一座具有文化底蕴的城市。除了拥有悠久的历史外，而世界一流演奏家聚集的国际音乐节和各种艺术活动，使得琉森作为文化都市尽显魅力，而琉森湖更是这个城市文化中不可分割的一部分。

琉森湖是瑞士的第四大湖，也是完全位于瑞士境内的第一大湖。春天，温暖而轻柔的风轻轻吹着湖水，荡起蓝波。这蓝澄净而清澈，慢慢洗涤你的灵魂。如果你搭上一艘小船在湖上游览，从船上放眼望去，有尖尖的大教堂，各种中世纪特色建筑，整修得如蘑菇云般的大树和飘扬在建筑物上空的瑞士国旗，这一切构成了一幅以蓝色为主的美丽画作。

工兵：一小时的琉森湖口游很受欢迎。游船从琉森市区码头出发，驶出港口，游客可以欣赏到老城的全景。