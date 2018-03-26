数字化创新-降低零售的获客成本

晨报记者 钱 鑫

零售的数字化正开始从营销端走向经营端和管理端，未来将创造出更高的效率和更大的价值。日前，在由中国连锁经营协会主办的2018中国零售数字化创新大会上，来自中国众多行业领军企业领袖和知名专家学者，以及来自全国各地超过千名的与会代表，以“驱动核心业务升级——零售数字化2.0”为主题，围绕零售企业的数字化变革，深入探讨影响行业的前沿技术和创新模式，展望未来零售业的发展格局和进化趋势。

2017年，实体零售业整体经营状况有明显改善，稳中有升，这其中数字化、智能化、新技术等应用都起到了一定作用，使得商家能够更高效地触达消费者，提高营销效率。中国连锁经营协会会长裴亮用数字介绍了去年以来零售创新的整体趋势。

零售企业数字化最大的贡献之一在于引流，流量的可持续稳定增长离不开好的产品和服务，零售数字化从1.0进化到2.0，数字化也从为前端引流逐渐渗透到中端和后台，在商品组合、库存管理、选址、人员管理优化等方面都开始发挥作用。

数字化的目的

是让顾客感觉更好

数字化要以解决顾客的痛点作为零售的出发点，经营商品和服务顾客是保持线上线下流量的基础，没有好的商品、好的服务、好的体验，获得流量只能是过眼云烟，数字化还是要以服务顾客为出发点。

裴亮认为，数字化最大的价值在于提升企业经营管理的质量和效率，推进数字化，从前台走向后台，提高零售的经营效率，但现在从我们的现实情况看，很多企业管理和经营的基础，还是比较薄弱，所以如果没有在这些方面得到突破，数字化基础，包括高质量的数字、数据、管理，数字化从1.0进入2.0，还将面临很多的挑战。

数字化虽然能够带来回报，但是前期的投入，尤其对于中小规模企业也是不菲的投入。所以在推进数字化之中，裴亮认为要积极和第三方机构进行合作，这样能够降低初始成本。而且随着技术快速的迭代，更多的通过第三方合作能规避技术带来的风险，立足自身，通过自身的数字化和外界优势的结合，形成自己的特色和优势。

腾讯

智慧零售，千人千面

“腾讯的愿景是通过和零售行业的合作，一起带给用户更好的体验和服务、触达，给大家带来更美好的生活。”腾讯集团副总裁林璟骅表示。腾讯和各个零售企业的结合点不外乎三个方面：第一是用户跟流量。因为腾讯有很多的用户时间，有很多用户的触点，如何在这个中自然触达用户，帮助商家找到更多跟用户触达的点，可以降低大家的获客成本；第二是数据跟技术。不管是选品还是精准营销，或者是未来可能做的商品开发或者是店面的设计，透过对于用户的识别、洞察，可以帮助商家精准的营销，提高线上、线下的转化；第三是连接，如何通过线上的工具延展线下的数据，通过数字化工具产生超过门店的连接，通过POS等其他的方式能够把SKU打通，有很多想象的空间和优化的空间。

腾讯提出“智慧零售”这个主张，主要的目标是两个：一个是数字化运营，包括怎么样有效的直接连接用户，怎么样做好精准营销，提高营销费用的利润率； 另一个是我们要把消费者的体验做得更好，千人千面，实现个性化的触达。

整个运营效率或者是精准触达体验优化。腾讯可从最简单的客户到店以及到店前、到店后。到店前，有更丰富的用户画像，帮大家做更精准的营销。希望在到店前，激发消费者对于品牌的关注，可以透过公众号或者小程序，透过在线上发的优惠券、微信支付之后的消息、精准的广告等各种的触达方式，帮助大家去做更精准的营销。依照共同建立用户画像，到店现场可以做推销和精准推荐的工作，在进一步在销售过程中，包括扫码、免密支付、售后服务、配送等每一个数字化过程中，能更多的使用和提高大家的效率。

比如我们能实现微信支付是跟某个品牌的会员资料绑定，建立私有的数据库，我们能把该品牌SKU直接推荐给消费者，还能配合一些优惠券、会员营销、导购等。比如我们和万达广场合作后，用户到万达之后开了定位就可以直接调取小程序，就可以知道万达有什么优惠活动，有何值得逛的场景，同时也推送当天商家不同的促销和体验券，提高了过去发券的核销率。

微软

智能云边缘

微软通过和自己的合作伙伴、客户共同探讨，总结了三大业务趋势。微软中国智能云战略及业务拓展总经理陈之若介绍说：“一是全渠道平台融合，如何把线上线下的数据进行无缝衔接，能够更好掌握用户的画像；第二是多业态发展，近些年大家更愿意做业态创新模式；三是因为人工智能，零售业的很多业态有了新的生命力。比如说人脸识别技术的日益完善，收集了消费者的年龄、性别，甚至在购物时情绪的动态，丰富了数据库的积累。此外，还有VR、MR、AR，也就是虚拟现实、混合现实线下的业态，很多零售行业的商场VIP用户因此有了虚拟试衣间的购物体验。

微软所推行的智能云边缘，就是不断完善自己和合作伙伴的生态体系。今后转型转型主要集中以下四大类方向：个性化服务，我们认为微软能够提供人工智能、大数据平台，可以做到千人千面、定制化的需求。同时掌握大数据平台和大量存销数据，我们可以做到价格的优化；运营管理通过自动化手段，非常智能化管理的工具，让我们的销售人员提升他的销售额和销售效率，与此同时优化库存目标；供应链管理，如何能精准的预测到下个季度或者下半年的指标，或者我应该生产多大量的产品才能满足客户需求；全渠道管理。数据很重要，但是如何让数据自然的从线下到线上，从线上回归到线下。如我们有一个美国的客户，他们能做到线上浏览，然后到线下取货。