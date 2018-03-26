易果携手中国扶贫基金会-助力四川石棉黄果柑面向全国推广

3月24日，在国内领先的生鲜运营平台易果集团与中国扶贫基金会的联手推动下，素有“黄金果”之称的四川省石棉县黄果柑在易果独家运营的易果生鲜、天猫超市生鲜区、苏宁生鲜以及北京好邻居便利店等多个渠道同步上线。

今年1月，中国扶贫基金会“深度优鲜”电商扶贫计划启动，易果作为黄果柑项目的独家线上渠道合作商与基金会达成战略合作，助力石棉黄果柑走出四川，引导果农脱贫致富。同时，易果集团“兴农+扶贫”战略也开始迈入“深水区”。

石棉县位于四川省雅安市，是四川省特殊困难地区。这里所产的品种稀有的黄果柑是当地人的主要生活来源，也是当地脱贫致富的重要产业，此次，易果将石棉县黄果柑作为首个立项扶持的项目县及产业(品类)，将充分发挥易果在生鲜领域全渠道、全场景的运营能力，逐个打通线上线下十余类生鲜零售端的产业链路，成功推动黄果柑在易果独家运营的易果生鲜、天猫超市生鲜区、苏宁生鲜等线上渠道以及线下便利店等多渠道铺货上线。此外，易果还在四川当地建设产地仓，完善物流冷链基础设施，并辅导农户种植出符合市场预期的黄果柑产品。

事实上，这已经不是易果首次参与扶贫项目的实践。2017年，易果集团提出拟投入10亿元资金，通过云象供应链、安鲜达冷链物流、易果新零售三大板块，建立一条连接农业生产端和消费端的“农产品上行”高速路；2017年底，易果集团打造了全国首个兴农扶贫“红河州示范田”模式，以“单点突破、体系对接、全域推广”的点面结合策略实施。

目前，易果打造的云象供应链，通过源头直采、市场采买、上游合作和资本注入等方式对接上游的农业生产，每天采购量多达1500吨，采购遍布六大洲，39个国家地区，有147个产地。易果旗下的冷链物流体系安鲜达，目前在全国15地建立了24个冷链物流基地，全国订单处理能力目前已达30万单/日。在渠道端，易果新零售团队独家运营天猫超市生鲜区、苏宁生鲜、易果生鲜，同时为天猫一小时达、哈米无人柜、好邻居便利店等十多类零售端赋能，为全国超过50个城市、20000多个终端提供包括商品、物流、质检、代运营等整体生鲜解决方案。

（麦 凡）