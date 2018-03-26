让美国当权者，也包括整个美国精英群体重新认识中国的力量和意志，对中国建立起它必须有的战略尊重。

包括来自美国在内的世界各国企业家和学者这两天在北京的中国发展高层论坛上纷纷论及中美紧张贸易关系。其中“核战没有赢家，所以不能开打，同样的话也适用于贸易战”以及“拥抱开放的国家会获得成功，反之会失败”等表述被媒体转引得最多。

然而傲慢的美国政府看来不可能接受晓之以理而变得清醒些。白宫23日表示，对中国的征税已初见成效，“许多其他国家正跟我们谈公平贸易”。但我们相信，等到中国商务部针对301调查公布对数百亿美元美国进口商品的报复措施时，美方就不会这么得意了。

最近一年多来对世界挥舞大棒并大体一帆风顺的美国政府需要一个真正的教训，而这个教训只有作为世界第二大经济体的中国能够给它。

有人主张中国应当在贸易摩擦上隐忍，让其他国家冲在前头。然而中国已是世界第一大贸易国，大象不可能躲在兔子后面，中国的权利必须靠我们自己来争取。

尽管中美仍有可能在最后时刻走向谈判，但我们的工作不应当以那种可能性为出发点。我们应当为应对最坏的情况做好充分准备，那就是接受美国的挑战，毫无惧色地与它打一场力度相当、直至大规模的贸易阵地战。

对华盛顿发动这场贸易战的动机，人们众说纷纭。有人认为这就是当下的美国政府要讨一些经济上的便宜，服务于选举需要。还有人认为这背后有美国精英群体遏制中国的谋略，他们要限制中国技术进步的能力，通过贸易战拉起西方世界共同对付中国崛起的阵营。还有人担心，前者可能是白宫的初衷，后者则会成为贸易战升级后的趋势。

然而有一点是清楚的：中国无处可退。我们或者被华盛顿步步紧逼，对方的胃口将越来越大，中方的防线最终一泻千里。或者就地严防死守，打一场斯大林格勒战役式的贸易保卫战，甚至是真正可以被称为“史诗级”的贸易保卫战，让美国当权者，也包括整个美国精英群体重新认识中国的力量和意志，对中国建立起它必须有的战略尊重。

中国能做到这一点吗？我们的回答是：能。

第一，美国是贸易战发动的一方，中国是应战方。我们道义在手，加上体制优势，国内凝聚力极高，承受贸易战痛苦的能力很强。贸易战的长期化、复杂化我们都不怕，我们对美方打贸易战将奉陪到底决非一句空话，而是有大量实实在在能力的支持。

第二，美方想“现用佛现烧香”，拉拢欧洲国家等盟友联合向中国施压，这是它的一厢情愿。世界多数国家对美国现政府的战略信任度很低，中国又与它们大都有着密切良好的贸易关系，中国已是欧洲汽车、奢侈品牌的第一大市场，中国的消费市场总规模已经超过美国。各国都会追求本国利益的最大化，它们最多在中美之间“两头吃”，决不会给美国当棋子、当枪使，主动关上与中国做生意的大门。

换句话说，美国已无领导世界共同对抗中国的号召力，它也欠缺与中国打一场大规模贸易战的统筹力和操控力，美国一些精英在做上个世纪冷战时期的旧梦。

第三，美国可能使用台湾牌、南海牌等为贸易战助攻，但是首先，中国控制台海和南海地区局势的能力这些年有了长足进展，中国有充分实力在这一带挫败美方的企图。在朝鲜半岛等国际舞台上，中国可以打出有力牵制美国的各种牌，作为对美方一旦将贸易战向政治和军事领域延伸的反制，使其难堪。作为核大国的中国不是可以被随便欺侮的。

第四，中国发展潜力巨大，大规模的贸易战会同时伤及中美经济，但也会逼迫中国经济朝着更有利于释放本国潜力的方向转型。中美贸易战对中国战略上的潜在积极意义是美国经济所不会有的，因而中国更没有理由在美国的挑衅面前惧战。

所以美国如果想在贸易上搞强买强卖，那么它还是找自己的小兄弟去做吧。强大的中国只做平等伙伴，不做附庸。

现在是中美实力差距最小、美国对世界领导力相对最弱的时候。前几任美国政府都未敢做的对华要挟，美国现政府却幻想做成它。除了虚张声势，我们看不到华盛顿今天手里有什么特别的真牌。美国敲的几面旧鼓中国人已经听得耳朵磨出了茧子，靠它们来震慑中国，实在是可笑的。