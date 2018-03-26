“美国优先”伤害全球利益（国际论坛）

“美国优先”是当前美国政府最广为人知的口号。以该口号为基准，美国政府采取了一系列行动：退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP）及应对全球气候变化的《巴黎协定》；着手重新谈判并威胁退出《北美自由贸易协定》；质疑联合国和北约的作用，多次明示或暗示其他国家必须作出更多贡献。除此之外，美国政府还阻止世界贸易组织上诉机构任命新成员，此举将严重破坏世贸组织争端解决方式的有效性。

所有这些行为似乎都在显示美国在国际关系中的过分自信，但从博弈论经典例子“囚徒困境”来分析，就能发现其行为背后的很多问题。“囚徒困境”以分析嫌犯在何种情况下选择坦白罪行来建立博弈模型，现在通常用于分析各种各样的抉择与互动：国家在多大程度上采取保护主义贸易政策，生产者会采用怎样的定价策略……

这一博弈的核心前提假设是，相关主体唯一的目标就是自身利益最大化，比如利润最大化、国家安全显著增强等。然而在每一个案例之中，一个主体的成功某种程度上都有赖于其他主体的表现。现实中，一国能否成功在贸易中维护自身利益，往往取决于他国如何去做。如果竞争对手不跟风而上，效果就会大打折扣。

在这类博弈中，任何结果都取决于参与者是否合作。各方如果拒绝合作，最终将共同承担损失，形成两败俱伤的“纳什均衡”。更好的结果不是没有，只不过需要通过合作来获得。换句话说，只有通过合作，才能破解因一味追求个人利益而导致集体利益受损的困境。就国家层面而言，如果各国一起减少贸易壁垒，将共同受益。

尽管维持一项合作协议会遇到困难且耗时费力，但达成合作协议往往还是值得的，因为这有助于确保一个更有利于所有人的结果。

美国政府过去一年来的国际行为可以被解读为对合作性均衡的偏离，有可能滑向各方皆输的“囚徒困境”。虽然很多“美国优先”政策的支持者认为，美国不应对外承担过多的责任，希望美国我行我素，但这与“囚徒困境”中单方面采取有利于自己的行动一样，最终损伤的是整体利益。如果其他国家因此不再与美国合作，国际制度将有可能开始崩溃，共同利益会逐渐消失，“美国优先”将会变成“所有人最后”。

当然，这种情况只发生在所有人对国际制度彻底失望之后。不过，还有一种美国人不想看到的情况。美国的退出会导致其他国家达成合理、临时性、替代性的协议。美国退出TPP以后，日本主导相关谈判便是一例。即便美国退出世贸组织，其他意识到该组织重要性的国家还会继续留在该框架内，类似情况在落实《巴黎协定》的过程中也能看到。

尽管没有世界最大经济体的参与，国际协议的重要性会受影响，但大多数国家仍会选择坚守，因为这种做法能够传递合作共赢的重要信息，避免陷入“囚徒困境”。

（作者为美国乔治·华盛顿大学教授）