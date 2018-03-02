今天上午 | 中国原油期货在上海期货交易所正式上市交易

原油期货上市，陈正宝、刘歆 摄

本报讯 今天上午（3月26日）9时整，中国原油期货在上海期货交易所正式上市交易，这是中国期货市场迈向国际化的重要一步。上海市委书记李强、中国证监会主席刘士余共同为原油期货交易鸣锣开市。刘士余和上海市委副书记、市长应勇分别致辞。

刘士余在致辞时说，原油期货正式上线运行，是中国资本市场各方深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的务实举措，是落实《政府工作报告》的具体行动,也标志着上海国际金融中心建设迈出新的重要步伐。此时此刻，让我们共同弘扬100多年前发源于陕西延长的民族石油工业自强不息精神、李四光为新中国找大油田的科学报国精神、大庆油田王进喜的“铁人精神”、新时代为中国能源工业革命日夜奋战的科学家企业家的创新创业精神。我们将始终敬畏科学，尊崇法制，放眼全球，支持创新，有信心有决心有能力把富有中国特色的原油期货市场建设好、功能发挥好。我们将全面贯彻落实党中央、国务院关于资本市场改革开放发展稳定的战略部署，为更好保护投资者合法权益、更好服务实体经济高质量发展作出应有贡献。

应勇代表上海市委、市政府，对原油期货合约的挂牌上市表示祝贺，对中国证监会等部门长期以来给予上海的关心支持表示感谢。他说，到2020年，上海要基本建成与我国经济实力以及人民币国际地位相适应的国际金融中心，迈入全球金融中心前列，核心是要完善金融市场体系。我们将以原油期货上市为契机，在国家金融管理部门支持下，进一步拓展金融市场的广度和深度，丰富金融产品和工具，着力提升配置全球金融资源的功能和服务国家经济社会发展的能力，不断增强上海国际金融中心的辐射力和全球影响力。希望上海期货交易所始终围绕服务实体经济，推动期货市场持续健康发展，保障原油期货稳健运行，为我国经济高质量发展和上海国际金融中心建设作出更多贡献。

中国证监会副主席姜洋、方星海，上海市领导翁祖亮、诸葛宇杰出席上市仪式。芝加哥商业交易所集团终身荣誉主席利奥·梅拉梅德致辞。国务院相关部委、全国人大相关部门有关负责同志，证券期货监管系统、中国石化联合会等行业协会、市场机构代表也出席了上市仪式。

中国原油期货从酝酿到正式上线，历经17年的探索。作为中国期货市场对外开放的第一个品种，将有利于形成反映中国和亚太地区石油市场供需关系的价格体系，有效服务国家“一带一路”倡议，助力我国金融对外开放以及上海国际金融中心建设。