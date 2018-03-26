央视原创时政微视频丨窑洞里的读书人

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​“我最大的爱好就是读书”——十八大以来，习近平总书记多次在公开场合强调读书修身的重要性。

“我们读书最多的时候就是在农村，十年寒窗，读书知识的基础是在农村打下了。” 2003年，习近平接受央视采访时这样说。

“读书知识的基础是在农村打下了”

1969年1月，不满16岁的习近平赴陕西省延川县梁家河村插队。梁家河村村民王宪平说，“当时我们村里人去把他的行李拉回来，有一个箱子很重，那时候也不知道是习近平的，后来才知道他那个箱子里装的全是书。”

从此，七年的日日夜夜，梁家河村多了一个秉烛夜读的身影。

提起习近平的插队生涯，梁家河村村民武晖颇有感触：“你问我们村里60岁以上的老人，习近平插队期间最爱好什么？大家都异口同声地说习近平最爱看书。”

2015年2月，习近平总书记回到梁家河，他特意在一座山坡上驻足，追忆当年在山峁上读书的场景：“当时就把羊圈在一个山峁儿上，然后我就坐在那儿看书、冥想了。”

​“出门的时候怀里揣一本书，我那时候揣字典，《成语词典》《简明哲学词典》，背一个词的意思就去锄地，再找休息的时候再背一个词。”习近平这样描述自己曾经手不释卷。

曾任延川县通讯组组长的曹谷溪回忆，“近平的房东曾经跟我说，每天早上起来，近平的脸、鼻孔都是黑的，眼眶是黑的，被煤油灯的烟熏黑了。”

“一物不知深以为耻”

“那个时候到处找书，到处看书，‘一物不知深以为耻’，当时提出了这样一个自我要求。”2014年5月4日，在北京大学师生座谈会上，习近平总书记说出了当年给自己制定的读书座右铭。

一年之前的同一天，2013年5月4日，在同各界优秀青年代表座谈时，习近平总书记也生动地讲述了一个当年自己求书若渴、韦编三绝的故事。“我那儿有一套歌德的《浮士德》，韦编三绝，就是不想还。那个人（书主人）讨书讨了三次，我请他吃了三顿炒鸡蛋，把他打发走了，再继续看。”

因为同去插队的知青也带了一些书，加上当时有些乡村老师也有藏书，大家互相借阅，形成了良好的阅读氛围，习近平收获颇丰。“涉猎各种史书，《二十四史》也都涉猎了，包括军事学的书。跟我一起共事多年的一位知青，他把他们家的克劳塞维茨的《战争论》什么都带去，所以读得非常广、非常博、非常杂。到后来读各种政治书，哲学书一直在看，史学我特别喜欢。”

作家路遥，当年曾是习近平的书友

书，还让习近平找到了自己的“文学青年”朋友圈。后来凭借《平凡的世界》获得茅盾文学奖的陕北作家路遥，当年曾是习近平的书友。

见证了习近平与路遥书友情谊的曹谷溪说，“路遥和北京知青的交往很多，他从他们身上看到了一种新的闪光的东西。近平不爱说话，路遥也不爱说话，他俩有话说，都是爱好文学的青年，文学青年准确一点，有文学情结的青年。读书的问题的交流，对一些时政的看法，国家民族前途的事情都谈。他们有共同的语言，所以彻夜长谈。”

梁家河村村民王宪平至今还保存着当年习近平送给他的笔记本和书。

王宪平说，“习近平对学习抓得很紧，他对我的感染很厉害。我有时候把一些书拿上，我说这个东西我不理解，数学题或者语文啊，他能给我讲，就跟现在好像辅导老师一样的。他三番五次地给你讲这个东西。他说，黑子（王宪平小名），你听明白了没有？你懂不懂？我说大概差不多。他说，不能大概啊，你一定要把这个记下来。”

1971年3月，作为村里爱读书的“文化人”，王宪平被招工到延川县工作，从而改变了自己的命运。

2013年3月19日，在接受金砖国家媒体联合采访时，习近平总书记这样感慨道：“我最大的爱好就是读书，读书已经成为自己的一种生活方式，读各类书，我想，这是一个终身的爱好。”

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美编 | 曲柳燕