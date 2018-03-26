世界上最大的水上庙会 | 泰州姜堰溱潼会船节4月8日开幕

第十三届中国湿地生态旅游节暨2018中国泰州姜堰溱潼会船节4月8日将在姜堰溱湖开幕，这是3月24日在沪举办的2018中国泰州姜堰溱潼会船节新闻发布会暨姜堰全域旅游（上海）推介会传出的信息，邀请宾客走进姜堰溱湖、畅游湿地、品尝八鲜，一同领略水乡美景、感受文化韵味。 溱湖“船”奇、康养福地 姜堰位于江苏中部，曾是海水、江水、淮水交汇处，故又称“三水”。当下的姜堰发展风生水起，连续多年跻身全国综合实力百强、中国工业百强县区，最具投资潜力中小城市百强、全国中小城市科学发展百强。距今约6000年的新石器遗址，“泰州学派”创始人王栋、清代棋圣黄龙士、“当代草圣”高二适、京剧大师梅兰芳等名人名士出自姜堰， 2015年以来姜堰连续包揽三届高考状元。 姜堰区委书记、区长李文飙介绍，生态环境优美、旅游资源丰富是姜堰得天独厚的优势。姜堰以争创国家全域旅游示范区为引领，充分挖掘以国家5A级景区溱湖景区为核心的旅游资源，积极构建溱湖生态、城区文化、乡村休闲、宗教禅修四大板块，形成了“春看会船、夏逛湿地、秋尝八鲜、冬泡温泉”的旅游品牌。 李文飙表示，今年姜堰以“溱湖‘船’奇、康养福地”为主题，精心策划了包括会船表演在内的系列主题活动，将为海内外人士献上一场民俗风情盛宴。会船节4月8日上午在溱湖旅游度假区开幕， “五一”小长假结束，期间将举办万朵古山茶观赏节、河横乡村旅游节、黄龙士世界女子围棋擂台赛、泰州华侨城“抖抖更开心”春赏抖音大赛等活动。 水乡古韵观花海 “清风碧漪映蓝天，簖蟹鱼蔬湖八鲜。三水四时风光美，人到溱湖即成仙。”——溱湖湿地是姜堰第一张明信片。溱湖湿地是全国首批国家湿地公园，世界上最高的水上三面药师佛塔矗立在溱湖之畔。 “溱湖之畔石头街，青石闾巷细雨斜。水乡古韵今犹在，万朵茶花开千年。”——溱潼古镇是姜堰第二张明信片。溱潼古镇是中国历史文化名镇、首批中国特色小镇。栽植于宋代的山茶迄今已有800多年历史，被誉为“全球茶花王”、“神州第一茶”。目前古镇正沿古河坊水街打造会船旅游风情小镇，溱潼新老八景也将渐次呈现，续写新的“船”奇。 “闲来田园观花海，金黄片片迷人眼。寻得烂漫尽开颜，不知光阴是何年。”——田园乡村是姜堰第三张明信片。姜堰依托现有田湖林岛居独特风貌，正对外推出一批具有旅游功能的特色田园乡村。其中，河横、小杨、湖南为三个环溱湖省级试点村。 “步入古街忆从前，书香风貌入眼帘。夜半佛前来坐禅，倚石听槐明月闲。”——文化禅修是姜堰第四张明信片。姜堰古罗塘文化街区是国家4A级旅游景区，街区内民居质朴无华，建筑群古色古香，王氏宗祠、黄龙士纪念馆、乾隆昌栈等享誉苏中。位于姜堰区蒋垛镇的观音禅寺，始建于南北朝梁武帝年间，已成为省内有名的佛教道场。 “又是一年四月天，溱湖水上舟竞前。锣鼓喧天忆英雄，精忠报国永相传。”——溱潼会船是姜堰第五张明信片。溱潼会船历史悠久，被列入全国十大民俗节庆活动，最早可追溯到南宋时期。相传岳飞率领的岳家军与金兵激战溱湖后，当地百姓每到清明时节撑船祭奠阵亡将士。如今每年清明节后，四乡八镇的上千船只、上万船民来此集会，十里溱湖千舟齐发、万篙争流，场面十分壮观，被誉为“世界上最大的水上庙会”。目前姜堰已举办十二届湿地生态旅游节、十四届大规模的会船活动。 与往年相比，今年的会船节有四个特点：一是突出乡土风情。无论是贡船、龙船、篙船和划船的设计，还是会船表演，乃至滚莲湘、踩高跷等演出，都力求最能体现水乡风情、反映姜堰人的精神风貌。二是提高参与度。活动期间计划向游客观众开放会船活动，让游客参与摇橹划船，体验水上逛庙会的奇妙乐趣。三是以产业招商核心。依托度假区、华侨城以及医药产业优势招商引资，打造集特色诊疗、康复疗养、养生养老、休闲度假等于一体的大健康产业。四是关注游客体验。请游客对餐饮住宿购物、交通安全保卫进行全方位的评价、反馈，推动更优质的旅游服务。