李强会见雷军等新兴产业领军人才代表，共论事关上海发展的这件大事

来源：上观新闻

作者：谈燕

市委书记李强今天上午会见了新兴产业领军人才代表，围绕推动上海新兴产业发展同大家交流讨论。第十届全国政协副主席徐匡迪出席。王坚、雷军、周鸿祎、刘庆峰、黄晓庆、王海峰、周伯文、冯擎峰、甘中学等参加。

李强说，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，我们正全力实施新一轮城市总体规划，加快建设国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心”，加快建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。我们要把美好蓝图变为现实，必须拿出实实在在的行动举措，面向全球、面向未来，对标世界最高标准、最好水平，推动高质量发展，创造高品质生活，全力打响“上海服务”“上海制造”“上海购物”“上海文化”四大品牌，不断增强城市核心竞争力。在座的新兴产业领军人才在各自领域勇立潮头、成绩卓著，希望大家为上海新兴产业发展提供真知灼见，贡献智慧力量。我们将认真汲取大家的意见建议，为各类企业在沪创新发展营造更好的环境。

王坚等共同表示，上海是我国最大的经济中心城市，各类服务功能集中、创新资源集中，特别是不断优化营商环境，广聚天下英才，让大家印象十分深刻，愿发挥各自行业领域优势，积极参与上海经济社会发展。

中国工程院院长周济、党组书记李晓红，上海市领导周波、诸葛宇杰等参加会见。