人才竞争，上海出招了！今天这个特别大会上，李强释放新信号

来源：上观新闻

作者：谈燕 朱珉迕

今天下午，上海开了一个特别的“大会”。

解放日报·上观新闻仔细检索了一下，冠之以“上海市人才工作大会”的，这还是历史上头一回。而上一次召开全市性的“人才工作会议”，也是2010年的事了。

为什么要开“大会”？上海市委书记李强解释说，开大会研究的是“大事”，开完了要有“大影响”，要用“大力度”来推动这件大事。说到底，开大会，要向全社会、海内外发出一个明确的信号。

什么信号呢？上海“比以往任何时候都更加渴求人才，特别是卓越人才”，这座城市要“聚天下英才而用之”！

人才是第一资源。在全国各地都求贤若渴，甚至打起愈演愈烈的“人才大战”时，很多人都把目光投向上海——作为传统的人才高地，也是特别需要打造“人才高峰”的地方，上海会出什么大招？

开这场大会，就是为了给出含金量极高的干货，也是亮明上海对人才的态度——

人才在上海发展全局中的地位和作用，怎么强调也不过分。上海要提升城市的全球影响力，必须吸引一批具有全球影响力的大科学家、大企业家、大艺术家等高端人才。

“盖有非常之功，必待非常之人。”世界上最顶尖的科学家在哪里，未来重大科学发现就会在哪里；世界上最具创新意识的企业家在哪里，未来开创性的产业就会在哪里。上海这次出台人才高峰工程行动方案，突出“量身定制、一人一策”，就是要打造“人才梦之队”。

没有国际化的人才，就没有国际化的上海。关键要深化人才开放与国际合作，大力引进国际人才，大力推进国际人才本土化和本土人才国际化。同时注重中西合璧，在接轨国际通行规则、对标国际最高标准的“物理反应”中，实现上海实践与国际机制融合的“化学反应”，增强上海人才的国际竞争力。

上海不一定要照搬别人的做法，但一定要有引才聚才的强烈危机感和紧迫感，要有一些“动真格”的举措，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，把各方面的优秀人才吸引过来、集聚起来，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

每个“一把手”都要带头抓“第一资源”，善于同人才交朋友，寻觅人才要求贤若渴，错失人才要有切肤之痛。

是不是人才、人才价值有多大，最终要靠市场说了算。什么是人才？用人单位愿意花大价钱雇佣，就是人才。什么叫人才高地？青年人愿意往那儿跑的地方就是人才高地。

行业领军人才，不会单纯冲着钱多钱少来上海，也不会单纯冲着钱多钱少离开上海。我们要积极为人才施展才华提供更广阔的天地，让他们干事有舞台、发展有空间、事业能出彩……

干货很多，要点不少，权威信息，请看通稿——

“上海要聚天下英才而用之！”3月26日下午，上海市人才工作大会举行，市委书记李强指出，抓人才是上海构筑战略优势、打造战略品牌、实现战略目标的第一选择和最优路径，要认真贯彻落实习近平总书记关于人才工作的指示要求，持之以恒厚植上海发展的人才优势，坚持党管人才的政治导向、人才引进的高端导向、人才配置的市场导向、人才发展的国际导向、人才服务的精准导向，加快构建具有全球竞争力的人才制度体系，努力建设世界一流的人才发展环境，让上海成为天下英才最向往的地方之一。

市委副书记、市长应勇主持大会，市人大常委会主任殷一璀、市政协主席董云虎出席，市委副书记尹弘就人才“30条”贯彻落实情况和人才高峰工程行动方案作说明。

李强指出，习近平总书记高度重视人才工作，对人才发展提出一系列新思想新论断新要求，对上海人才工作寄予深切厚望。我们要学深悟透，贯彻落实到人才工作全过程。要从战略和全局的高度，深刻认识人才的极端重要性。

上海的发展，从来都是靠人才。有什么样的人才，城市就有什么样的竞争力，有什么样的未来。上海发展正站在一个新的起点上。我们要当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者，加快建设“五个中心”，建设卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，人才是决定性因素，当前比以往任何时候更加渴求人才，特别是卓越人才。必须对标国际最高标准、最好水平，面向全球、面向未来，围绕推动高质量发展、创造高品质生活，以更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，广开进贤之路，广纳天下英才。必须有引才聚才的强烈危机感和紧迫感，推出“动真格”的举措，以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方，让各类人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。

李强强调，要牢牢把握厚植人才优势的基本导向。

坚持党管人才的政治导向，发挥党的领导核心作用，“一把手”带头抓“第一资源”，寻觅人才要求贤若渴，错失人才要有切肤之痛。

坚持人才引进的高端导向，吸引一批具有全球影响力的大科学家、大企业家、大艺术家等高端人才。

坚持人才配置的市场导向，让人才的评价、流动、激励都按市场规则办，真正把权和利放到人才和市场主体手中。

坚持人才发展的国际导向，大力引进国际人才，大力推进国际人才本土化和本土人才国际化。

坚持人才服务的精准导向，甘当服务人才的“店小二”，让人才从细微处感受到上海这座城市的温度。

李强强调，要努力造就适应新时代发展需要的高水平人才队伍，重视抓好引领性人才、支撑性人才、青年人才队伍建设。

要实施人才高峰工程，进行大刀阔斧的人才政策改革，形成对全球高峰人才的“磁吸效应”,打造“人才梦之队”。在基础研究领域，集聚一批能够引领国际科技发展趋势、具有全球号召力的科学家；在应用研究领域，集聚一批能够突破关键核心技术、发展高新技术产业的领军人才；在重大产业领域，集聚一批具有国际视野的企业家和通晓国际规则的投资家。

要形成门类齐全、梯次合理、充分满足经济社会发展需要的人才体系。上海的发展既需要金领、白领，也需要蓝领；既需要国际金融、航运、贸易等经济发展类专业人才，也需要文化、教育、卫生等社会事业类专业人才；既需要企业经营管理人才，也需要一线的高技能人才和社会工作人才。“上海工匠”是提升“上海服务”品质、擦亮“上海制造”品牌、提高“上海购物”美誉、促进“上海文化”传承的关键。要实施重点领域技能提升计划，造就一批世界级工匠和标志性服务大使，为打响四大品牌提供人才支撑。

投资青年人才，就是投资未来。要积极引进海内外优秀博士后，积极集聚优秀应届大学毕业生，对青年人才多一点关心和支持，不搞论资排辈，摒弃门户之见，帮助他们打开成功之门。

“真正的人才，最看重的是成长的舞台、发展的空间。”李强强调，要营造有利于人才成长发展的良好生态。优化政策环境，向用人主体放权、为人才松绑，持续深化人才发展体制机制改革，破除一切不利于人才发展的思想观念和体制性障碍。拓展发展平台，积极为人才施展才华提供更广阔的天地，重视用好张江综合性国家科学中心，积极打造研发与转化功能型平台，大力构建生态、生产、生活一体化，社区、街区、孵化区相融合的新型双创载体。创造品质生活，大力提升城市生活的丰富性和舒适度，着力解决人才普遍反映的安居、子女教育、医疗等问题，让上海成为各类人才创新创业、实现梦想的热土。

市委常委吴靖平、周波、翁祖亮、诸葛宇杰和中组部人才局负责同志出席。市科技工作党委、复旦大学、上汽集团、浦东新区作交流发言。

本文图片：陈正宝 摄