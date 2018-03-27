国足亚洲杯前景蒙阴影

中国杯

中国队0∶6威尔士队 中国队1∶4捷克队



晨报记者 甘慧

中国杯已经结束，中国队先后以0∶6、1∶4的悬殊比分输给了威尔士、捷克，两场比赛丢掉10球。两场大比分失利，带给中国队的不仅仅是信心上的打击，国足还将因此丢掉亚洲杯种子队的位置，在明年的亚洲杯上进入“死亡之组”。

在北京时间3月15日国际足联公布的2018年3月的国家队最新排名中，中国队的积分达到508分，排在第65位，亚足联排名则超越沙特阿拉伯队，上升1位后列亚洲第5。

可是中国队在亚洲第5的位置上没呆多久，就马上被赶出了前5位。沙特队在国际比赛日首场比赛中1∶1战平乌克兰队，从而获得152个单场FIFA积分，占据争夺亚洲第5的先手优势。即便是接下来输给世界排名第5的比利时队，沙特队的积分仍然能达到445分，从而超越国足。

丢掉亚洲第5的排名，带给中国队的直接影响就是失去亚洲杯抽签的种子席位，从而以第二档球队的身份进入抽签，这无疑会给中国队的亚洲杯之旅带来更大的难度。小组赛阶段，东道主阿联酋，亚洲顶尖的伊朗、澳大利亚、日本、韩国以及沙特这6支球队作为种子队分入第一档，中国队不可避免会遇到其中一支球队。5月初，2019年阿联酋亚洲杯分组抽签仪式将进行，中国队已经没有超越沙特，抢占亚洲前5的机会了。

与捷克队的赛后新闻发布会上，主教练里皮也谈到了亚洲杯的备战，“球队要进入亚洲杯备战周期，我们热身赛会更多放到亚洲球队上。”里皮还说，“我们会继续努力工作，对工作抱有极大热情，奔赴各个赛场选拔球员，让中国队变得更加强大。我们会继续关注更多年轻球员，更多有实力的球员。我们希望能够为中国未来打造一支有竞争力的球队，我们打造的是中国足球的未来。”

0∶6输给威尔士队之后，外界曾担任里皮是否会心灰意冷，从赛后里皮的表态看，里皮还是会继续执教中国队，甚至还在考虑亚洲杯后的计划，“亚洲杯之后如果我继续执教国足的话，我们肯定计划准备世界杯预选赛。我希望跟强队交手，如果保持认真严肃的态度，就会意识到跟强队的差距，就会知道要追赶这些强队要付出多少努力。”