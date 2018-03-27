上博将举办迄今最大规模英国风景画展-多件馆藏名作首次来华

晨报记者 詹皓

继去年活动全城的“大英百物展”之后，上海博物馆今年将再次举办来自英伦的艺术珍品，4月27日至8月5日，《心灵的风景：泰特不列颠美术馆珍藏展（1700-1980）》70多件风景画名作将首次来华展出，这也是中国迄今举办的最大规模英国风景画展。

风景画是英国对世界视觉艺术最重要的贡献之一，此次展览将全面追溯英国风景画历时300余年的发展历程。从庚斯博罗、斯塔布斯，到透纳、康斯太勃尔，以及惠斯勒、尼科尔森，英国艺术几乎是由这些伟大的风景画家来定义的。

而泰特不列颠美术馆作为全球最具影响力的美术馆之一，拥有丰富的英国艺术收藏。展览将精选泰特不列颠美术馆一批极富美学价值和独创性的英国风景画馆藏作品，通过展览，将对风景画艺术为何成为“英国视觉想象的核心”作出诠释。展览将从十八世纪伟大的古典画家和十九世纪的浪漫主义开始，历经拉斐尔前派和印象派画家，直至二十世纪先锋现代主义艺术家作品，以期全面回顾英国风景画前后跨度达300多年的文化脉络。

通过展览，观众将跟随著名风景画家的画笔巡游不列颠全境，体验英伦“崇高”、“如画”、“旅行”与“变革”的自然观，并得到一种对人类、地理与文化的洞察。策展人理查德·汉弗莱斯为展览提炼出几大主题词：“现实与梦想”、“古典与浪漫”、“自然主义与印象主义”、“早期现代风景画”、“晚期现代风景画”，通过这些视角，可感知英国风景画在过去三个世纪中如何成为对世界艺术史最重要的贡献，并揭示一个关于自然世界变迁与人类思考延续性的丰富故事。