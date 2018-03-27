采访雅拉河谷文法学校

夏晓雪 上海市洋泾中学南校



2018年3月11日，来自澳大利亚墨尔本的雅拉河谷文法学校的校长在上海世茂皇家艾美酒店接受了我们这些小记者的采访。

雅拉河谷文法学院是一所男女混合制学校，包括了幼儿园、小学、初中、高中的一所学校。雅拉河谷文法学校的教育理念是“给学生尽可能好的教育，成就学生好的人格，让他们走向社会能回馈社会回馈国家，做一个有用的人。”

如今，越来越多的国人都开始向欧美及澳洲的一些发达国家移民，让孩子接受国外的教育。很多人都会有疑问：“我的孩子在一个全新环境中，人生地不熟，怎么办？”校长Dr.Mark Merry回答了这个问题。

学校的课程排的不是很紧凑，从早上八点三十五到下午三点二十五是上课时间，然后其余时间学生就可在学校里锻炼身体开展各类丰富的活动。不仅学生之间有许多的活动，学校官方也是有许多活动的：校内各类活动和户外教育课程等。学校的学习相对于国内来说还是比较轻松的，但是有一点不变的是随着年级的增长作业量也是随之增长，但是这些作业却不像国内都是题海战术，大多的还是学生的主观题，会有很多的调研问题让同学们去解决，其实这种实践比做题更重要。

学习轻松也是国人为什么要移民或让孩子读外国的学校的原因之一，那国内学习不佳的同学到那会怎么样？校长表示，学校是会课下帮助学习的。每个学生都有自己擅长和不擅长的方面，学习也是如此，所以偏科这种现象也是很普遍的，学校也是作出了相应的方案，在十一年级之前接受数学英语等课的教育，等到了十一年级后便可以自己选择自己擅长的一些科目，这正如我国的大学一般。然后，学校的考试也不是很难的，除了十二年级的一次大考，其他的都不是需要紧张学习的。

学校不仅在学习上有自己独特的见解，也在人际关系上处理的很融洽。学校给学生的是一个比较自由，规矩不是很多的一个环境。师生关系很融洽，同学关系也很融洽。然而总有几个“好奇宝宝”问题很多，以校长的话来说就是“这些提问题提的很多的学生说明他们很有主见，很有自己的想法，应该去鼓励的。”

学习、实践样样都是精彩的，这也许是我们所想要的学校吧！

我们都被笼罩

上海市洋泾中学南校 金泓音



夜空是冷的。

星星闪烁。很慢。

人们在梦里。冥想。漂浮。

而我彻夜醒着，大脑里

真实的梦境无数。我在想

梦能否偷走我昨日的记忆

梦能否抹去我所有的恶意

梦能否赐我一席之地

梦只是一片柔和的光。

抛去大脑吧，做一个梦。

趁夜空尚冷，趁一切都暗，趁还未

觉得厌倦。

你看，人们在梦里。冥想。漂浮。

骆马湖边

张熠瑶 上海市进才北校初一7班



我与父母来到江苏骆马湖旅行。在晚上，我们选择了一家小餐馆吃晚饭，然而，却是一个和我一样大的姑娘为我们打开了店门，又邀请我们坐下。

那女孩马上拿来菜谱，笔记本和笔，问我们需要点什么菜。爸爸想让她推荐一下，于是女孩就翻开菜谱，利索地翻到一页，点着这道菜开始介绍起来，接着一页又一页，介绍了许多的菜肴，爸爸选择的一部分也被她迅速记在了笔记上，确认点完菜后，她跑到厨房，大概是将菜单交给厨师，跑出来之后继续工作，动作十分熟练。不得不说，她很擅长招待顾客，有顾客需要茶水，她马上拿出茶壶倒茶；有人需要饮料，她迅速打开冰箱去取。

我和她的确年龄相近，我们询问过她的年龄，只和我相差两个月。同样是2005年的生日，我出生于上海市，而她出生在骆马湖边的一个以餐馆为生的家庭。

她很能干，端茶送水是小意思，也会点餐、招呼客人，发现有车在门外停靠就待在门边，等人下车后忙着推荐餐馆，如有人要进店吃饭，就跑着去开门，这是做久了而引发的习惯吧。

店里也不是只有她一个小孩，还有几个要小好多的男孩，大概是女生的弟弟，他们也干活，只是没女孩那么卖力，他们有时玩陀螺，闲着时和老人家打牌，也在必要时招呼客人，端端菜。完全是无忧无虑的小孩该有的样子，看着快乐的他们，我也一样开心起来。他们是朴素的人，过着朴素的生活，但他们的未来未必朴素。他们有这种劳动能力，必定是不小的财富。

世界上，许许多多的家庭，有些人诞生在条件比我们差的家庭中，当然比我们条件好的家庭也不少，但是，需要去怜悯穷人吗？不，他们也一样过着快乐的生活，只属于他们的生活，他们因努力赚钱、生活而快乐，每天只为了多几位顾客而努力，这也是幸福。

在看到如此能干的人在我的同龄人中出现，我当然不甘示弱，我今后决定干好自己的事，并为家务出一份力！

骆马湖边的餐馆给我留下了回忆，如同骆马湖的风景一般美丽。

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