赖声川首部创作于上海的作品《隐藏的宝藏》-“斜角”看这出剧 台前幕后大起底

晨报记者 邱俪华

4月26日，赖声川导演几乎是为上海定制的新剧《隐藏的宝藏》将在上剧场与观众见面。

“突然想到一个名词：‘斜角喜剧’！”赖声川说在剧本创作结束后许久都找不出一个合适的名词来定义这部全侧舞台视角体验的喜剧。终于，“斜角喜剧”四个字浮现在他的脑海，并被他“钉”在了这部剧的海报上。日前，编剧、导演赖声川，携主演、上海表演工作坊演员顾雪炜、丁珊珊、杨雨光出席了媒体见面会，讲述这部有着全新戏剧体验的“斜角喜剧”。



赖声川新作

源于对上海的钟爱

2015年上剧场成立后，赖声川就将自己工作、生活的重心移到了上海。他的住所距离上剧场只有不到4公里，脚踏车则成了他首选的出行工具。赖声川说：“我最喜欢的就是上海的老建筑和马路两旁的梧桐树。”

为了看到喜欢的风景，赖声川去剧场上班还会更换不同的骑行路线。恍惚中，仿佛老洋房里还住着巴金，仿佛窗边拿着书卷的那位是周作人，仿佛街头弄花的倩影是阮玲玉……上海，埋藏了太多的故事，这一切就像是“隐藏的宝藏”，无一不吸引着赖声川。老建筑、老故事，以及在上海遇到的种种，三年的沉淀，成就了赖声川这部最新作品《隐藏的宝藏》。

赖声川的许多作品中都有着丰富的上海元素，经典剧目《暗恋桃花源》中江滨柳与云之凡在上海“外滩公园”一别；八小时剧场史诗剧《如梦之梦》中，上海“天仙阁”的头牌顾香兰过了一场戏梦人生；大时代剧《宝岛一村》的飞行官周宁，观北极星思念久别的故乡上海……可见赖声川对上海这座城市的喜爱。

而《隐藏的宝藏》是赖声川第一部创作于上海的作品，剧中的故事发生在上海一个年久失修的老剧场，演绎了一段令人啼笑皆非的故事。老剧场的传奇历史将贯穿整部剧，结尾老剧场的身世之谜也将慢慢被揭开。

全新“斜角喜剧”

换一个视角去看戏

何谓斜角？在这里，有侧看和旁观之意。赖声川说：“很多人好奇演出中我在哪里？我通常在侧台。从侧台看戏、看人生，角度总是有些不同。”大量的侧台观戏经验使得赖声川想要做一台“侧台视角”的戏。

采访现场，他展示了舞台布景模型：近乎90度旋转的侧台面向观众，展现在观众面前的是侧台“藏”演员和布景的一道道幕布，面向观众的视野被划分成两大部分——正在演出的舞台和装满布景道具、技术人员的后台。在“斜角”视角里，舞台和后台发生的事将一览无余。

戏中戏+戏外戏

“一坛金”带来的意外

在经典剧目《暗恋桃花源》中，《暗恋》和《桃花源》两个演出团体争夺同一个舞台排练演出，戏里戏外的故事成就了一出“戏中戏”与“戏外戏”古今悲喜交错的舞台奇观，但“戏外戏”部分是非常小的一部分。《隐藏的宝藏》则将全程展现舞台上演的“戏中戏”，并同时展现后台发生冲突的“戏外戏”。

全剧由八位演员完成：一群不专业的剧团人员打算在老剧场进行为期两天的古罗马剧作家普劳图斯的喜剧《一坛金》的演出，然而演出过程中却出现了种种“意外”，人员不足、硬件失灵、道具错误……于是台前演戏，台后处理各种混乱中产生的问题。按照《一坛金》的剧本，演员们要寻找一坛金子，而在演出过程中，剧场的工作人员真的在这个老剧场的墙壁中发现了一堵塞满了1947年美金的墙壁。《一坛金》“真实”上演，发现巨款的剧团成员、开发商、剧场经理各怀鬼胎，开始打这一墙美金的算盘。全本“戏中戏”与“戏外戏”同时上演，将成就最特殊的观剧体验。

对于少有机会看到后台场景的普通观众来说，通过这部戏可以整体了解舞台制作的台前幕后。而上海表演工作坊的八位演员也将把真正的宝藏用“斜角”的方式展现给大众，台前幕后的搞笑“争夺大战”将让大众离剧场更近。