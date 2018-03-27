《经典咏流传》为诗词插上音乐的翅膀-“流行未必经典，经典一定流行”

晨报记者 曾索狄

“声为乐体，诗为乐心。”自古以来，诗与歌的关系就密不可分。今年春天，央视大型文化节目《经典咏流传》更以流行音乐与古诗词结合的形式，让经典成为当代生活中的一部分。日前，节目总导演田梅和王宁接受晨报记者采访，分享了这档高口碑节目幕后的故事。

在他们看来，节目之所以得到关注，是因为古诗词改编流行音乐的形式，既解决了文化节目的普及性问题，也加强了音乐节目的文化底蕴，“我们一直强调，流行的未必经典，经典的一定会流行。我们希望达到的是真正的文化传承，而不是简单的音乐作品的流行。”



选择身边的诗词

李白的《静夜思》，王之涣的《登鹳雀楼》，骆宾王的《咏鹅》……《经典咏流传》选取的古诗词，往往是家喻户晓的启蒙古诗词。总导演田梅坦言，节目将中小学生教材中的古诗词作为主要的选择范围，“我们不找生僻的诗词，而希望这些诗词就在我们的身边。当然，我们也会针对不同的歌手、人物的真情实感的故事，去寻找一些特定的、适合的诗词。”

以清代诗人袁枚的小诗《苔》为例，它原本鲜为人知，但在登上《经典咏流传》之后迅速走红网络。导演曹姗说，传唱人梁俊是一名乡村教师，他早在几年前就录制视频，将许多耳熟能详的古诗词变成了歌，教授给山区里的孩子。第一次看到这些孩子演唱的视频，天籁般的童声就打动了导演组。经过数十次选题会讨论，《苔》最终入选。“梁俊说，我们学唱古诗、学习语文，最终学习的是如何寻找生命的价值。我们最初还考虑《苔》字数太少，不好填充歌词，但看到这句话，立马被打动了。‘苔花如米小，也学牡丹开’，十个字虽然浅白，但意味无穷，蕴藏着强大的力量。”

九成歌曲属原创

古诗词好找，歌曲却难得。田梅透露，节目组曾试图找寻大众熟悉的古诗词歌曲，但数量寥寥无几，最终节目中原创歌曲的比例达9成以上。而总导演王宁则透露，每期节目呈现五至六首歌曲，能最大程度地让音乐和诗词的丰富性达到平衡，也能满足观众情感与音乐审美两方面的需求。“我们主要有三种创作渠道，其一是不做任何命题，广泛征集，让大家根据对古诗词的喜好和对音乐的感觉，不限制地创作；其二，我们会邀约专业的音乐制作人，围绕指定的古诗词作品进行创作；其三，一些有能力的音乐人，会自己进行创作。”

不仅如此，吉他、钢琴等现代流行音乐元素的运用，也让《经典咏流传》中的歌曲更具可听性。田梅说，有了极具时代性的、流传千年的古诗词，节目中的音乐就要着重突出时尚性，“我们希望在当下的语境里，将音乐和诗词做一个很好的融合与再创作。”

至于传唱人的选择，田梅表示，节目一方面会通过音乐和诗词本身的意境寻找适合的歌手，一方面也会根据歌手的人生经历来量身定制。“比如黄绮珊唱苏轼的《定风波》，‘一蓑烟雨任平生’实际暗合了她的心声。我们想选跟这个舞台、跟诗词有勾连的人，达成诗、歌和人三者之间的融合，讲述三者之间的故事。”

真情故事最动人

从视频连线弹奏《梁祝》的中国第一代钢琴家巫漪丽，到用13年时间创作50首《新学堂歌》的著名作曲家谷建芬，再到以一曲《青玉案·元夕》震撼全场的74岁台湾地区音乐人陈彼得，在《经典咏流传》的舞台上，大师音乐人的身影，格外令人动容。

对于这些名家的亮相，田梅感慨良多。比如陈彼得，这位早年曾创作《阿里巴巴》《一剪梅》等经典歌曲的老人，从1980年代末就开始了古诗词谱曲的工作，“他说，明知道这些古诗词无法发行，但他一定要做，因为几千年留下来的经典必须传承下去。他的那份热情真的燃烧了每个人。”王宁则透露，节目组接触陈彼得时，迅速被他的原创歌曲所吸引，“陈老师的弹唱水平让我们很吃惊。进入编曲阶段，陈老师给音乐总监刘卓发来了编曲参考。刘卓说，没想到老人家这么时尚，对音乐要求很高，很讲究。”

谷建芬是2005年开始古诗词的谱曲和创作的，她试图打造50首《新学堂歌》伴随当代少年儿童成长。但创作到第49首时，丈夫和小女儿接连辞世，悲痛中的谷建芬一度无法坚持。“当时她无法创作，连钢琴都不会弹了。但最终她还是走出来了，创作完成了50首诗词。”田梅透露，未来节目中还会有这样的人物与故事，“这种真情实感的人物、故事，不是我们导演组能够编撰出来的。真实的力量最伟大，真情实感的释放最完美。”