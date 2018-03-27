错过家门口的这场高水平乒乓赛？-小记者为你精彩回放

今年元宵节，中国乒乓协会首度推出一项专业与群体融合的创新赛事--2018中国乒乓球协会团体公开赛，第一站就选在我们的家门口--上海市嘉定体育馆新馆举行，获得第十三届全运会男子团体前8名的运动队组队参赛，比赛激烈精彩程度不输国际赛事。

晨报海敏思与晨报学记团联合，带领小记者在决赛当日来到现场。观摩比赛、采访裁判、对话运动员，完成一次真正意义上的赛事采访报道。如果你错过了家门口这场高水平的乒乓赛，那就让小记者给你来一次精彩回放。

不轻言放弃 广东16岁小将助队笑到最后

晨报小记者 潘文渊

（上海市实验学校 三年级）

今天，在嘉定体育馆举行了2018中国乒乓球协会团体公开赛决赛。这是一场特殊的比赛--由业余高手和专业队员共同参与，同场竞技。今天决赛的双方是广东队和河南队，其中，最激烈的一场比赛是女单对决，由广东队的16岁小将黄頴琦对战河南队的袁雪娇。

在广东队以3：2领先河南队的情况下，这场比赛将是整场团体赛的关键一战。若广东队获胜，他们就将获得本场公开赛的冠军；若河南队获胜，将出现3：3的平局，这样就要拖入最后的总决赛。

比赛一开始，河南队的袁雪娇有着充分的自信，频频得分，很快就以1：0拿下第一局。广东队的黄頴琦也不甘示弱，稳扎稳打，赢得了第二局的胜利，双方打成了1：1平。此时，观众议论纷纷，现场气氛异常紧张。

第三局开始，袁雪娇找回状态，频频得分，以5：0暂时领先。不料，之后黄頴琦竟奇迹般地追了上来，以6：5反超。此后两人的比分交替上升，打得非常激烈，一直对战到13：13，这时现场气氛更加紧张，观众都纷纷猜测谁能赢得这场比赛。两人继续对决，突然，黄頴琦一个扣杀，袁雪娇回球出界，黄頴琦得分！观众欢呼起来，同时，也以为袁雪娇会继续追到14：14的平局，但没想到，黄頴琦没给对方任何机会，果断再得1分，15：13，黄頴琦赢了！全场观众热烈地鼓掌，把掌声送给不放弃的黄頴琦！

赛后，我们小记者采访了黄頴琦，当问到她获得这座奖杯是意料之中还是意外的惊喜时，她说:"因为我每天刻苦训练，因此才有机会赢得比赛。"我想，除了平时的刻苦训练，还有她稳定的心理素质。比赛中，即使在0：5落后的情况下，她仍然冷静应战，一分一分追上去，直到平局之后，都没有一丝骄傲和浮躁，一鼓作气，连赢2分，取得了关键性的胜利，帮助广东队获得了冠军奖杯！

记者点评

这是一篇很好的赛场特写，文章开头几句话交待完赛事，果断地转入最扣人心悬的女单赛，干净利落。后面逐段地描述，同样有详有略，略写前两局，详写决胜局的几个关键球，读来仿佛置身现场。

文句中还有些可以提高的地方，比如：文中原有很多处赢得比赛的说法，可以试着换用不同的表达方式，避免重复性的表述太多；

文中第四自然段，写到两人战成13平，"……观众都纷纷猜测谁能赢得这场比赛"。我们可以细细体会下，当读到这一句时，大家似乎都屏住呼吸，紧盯场上两人的一举一动，这时候就要放"慢镜头"了。比如"此刻，谁先发球，几个来回，突然……，这样的描写会比一句笼统的"两人在激烈地对决"更加好。

原文最后还有一段："作为一名小记者，亲临现场观看乒乓球比赛，并且还有采访运动员的机会，这对我来说简直太兴奋了，真是一场无比精彩的体验！"这是很多小学生写作文必须加的一个尾巴，仿佛没有这样的总结就无法结尾。事实上，这是多余的尾巴。

第一次看乒乓球比赛

晨报小记者 许清月

（闸北第三中心小学 一年级）

3月3日的早晨，我和爸爸妈妈来到嘉定区体育馆，观看2018中国乒乓球协会团体公开赛的决赛。

比赛的双方是广东队和河南队。河南队的任浩在第一局击败了了广东队的李艺杰，暂时领先。但是，广东队接下来连续赢得三局。这时，广东队只要再赢一局，就可以拿到冠军，结束比赛了。我以为比赛很快就能结束，连忙把外套穿上，准备去吃午饭。谁知河南队的的牛冠凯又扳回一局。听妈妈说，他只有16岁，能在落后的情况下坚持不放弃，真棒！最后广东队又赢了一场，拿到冠军。

比赛结束后，我跟着大哥哥和大姐姐一起去采访他们，河南队的任浩还给我签了名。虽然河南队输了，我还是支持他们，希望他们下次拿冠军。

记者点评

这位一年级的小记者叙述清晰明了，寥寥数语把整个比赛过程中的起伏转折都说清楚了，非常好！

比赛精神助我成长

——记2018年中国乒乓球协会团体公开赛

晨报小记者 程子涵

（静安区第一中心小学 四年级）

2018年3月3日上午，在上海市嘉定体育馆，2018年中国乒乓球协会团体公开赛拉开决赛战幕。杀入决赛的河南队和广东队都是精英球队，这便注定比赛的过程精彩纷呈、激烈异常。那么，到底是谁乒坛折桂，取得冠军呢？且听我为您道来。

第一场是河南队的任浩对阵广东队的李艺杰。两人都是实力战将，球技高超，比赛自然极具可观性。只见任浩猝不及防来了一个扣球，李艺杰手到球起，可惜的是球打飞了，观众席上惊呼一片。又一个回合，大家似乎都很小心，来回擦网球，可是，李艺杰不小心把一个球打低了，那球就像刹不住的汽车，直冲网去。哎！他又失分了……最后，任浩以2:0为河南队取得第一场胜利。

第二场比赛是混双，河南队的夏易正/袁雪娇（女）对阵广东队的周启豪/张美竹（女）。白色的乒乓球在四个球拍中来回穿梭，像子弹在飞，变着花样地飞。河南队队员虽然球技高超，但总有些急躁冒进，这便给了广东队机会。广东队队员毫不怯战，抓住机会进攻，河南队应对不力，一连打飞了两个球。最终广东队以2:1的成绩拿下第二场比赛。

第三场，河南队的王伟对广东队的张超，这场"伟人"和"超人"之间的对战的确名副其实。刚开始两人还比较保守，可是越往后他们打得越"嗨"，这边来一个高球，那边又来一个扣球……最后张超2：0胜出，广东队又下一城。

第四场男双由河南队的夏易正/任浩对阵广东队的周启豪/张超。其实这一场球赛势均力敌，强弱并不明显。最后，河南队1:2惜败。

第五场开始！这一场对河南队来说至关重要--因为如果他们这一场输了，那么就意味着败局已定，第六场也不用打了。可是如果他们这一场赢了，那么他们就还有夺冠的希望。所以，这场各队都派出了精英中的精英：河南队的牛冠凯对战广东队的周启豪。牛冠凯只有16岁，而周启豪则是国家一队队员。他们频频打出精彩好球，令观众惊呼鼓掌。在周启豪先赢一局的情况下，牛冠凯连续扳回两局，尤其是在第三局上演了令人惊心动魄的逆转情节，最终2:1拿下比赛，为河南队夺得宝贵的1分，同时也为自己拿下男子单打冠军这一个荣誉。

最后一战--第六场比赛开始！这场决定胜负的女子单打比赛，在河南队的"运动健将"袁雪娇和同样是16岁的广东队选手黄頴琦之间拉开。两位队员都肩负各自球队夺冠的希望，那么冠军将花落谁家呢？

黄頴琦在赛场上每拿到一分都会振臂呐喊一声，为自己加油鼓劲，第一局轻松战胜袁雪娇。但是袁雪娇毕竟比黄颕琦更有经验，第二局绝地反击，将比分追平，局势越来越紧张。第三局一开局，黄頴琦终于抢占先机，凭借她的稳定发挥和决不放弃的拼劲为广东队拿下冠军奖杯，自己也获得了女子单打冠军这个含金量十足的荣誉。

这次比赛展示了乒乓球赛竞争的激烈，同时带给我很多启示：要想取得成功，坚持、顽强、沉着、乐观缺一不可！比赛结果已公布于众，比赛精神将长留我心间，助我成长！

记者点评

好一篇精彩的赛事解说，即使不在现场，读来也能充分感受到这场比赛的惊心动魄、酣畅淋漓。这位小记者比赛当天晚上就写出了一稿，之后又进行了一次修改，使得信息更加准确，段落更加清晰。

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