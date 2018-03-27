贸易摩擦蠢蠢欲动-基金整体判断A股“无需恐慌”

晨报记者 李锐（基金主笔）

延续上周的颓势，A股整体低迷震荡。受贸易摩擦升级拖累，A股市场昨日跳空低开，而在相关摩擦出现缓和后，沪指依然表现低迷，盘中跌幅超过1%，而创业板指数则是尾盘快速拉升，盘中涨幅一度逼近2%。对此，多家基金判断，尽管贸易摩擦有升级嫌疑，但A股市场无需恐慌，中期入场时机正在来临。

汇丰晋信：A股跌无可跌

汇丰晋信动态策略基金经理郭敏认为，近期的调整是市场的正常反应，上周五的大跌则属于悲观情绪的宣泄。但问题在于，美股本身无论是点位还是估值，都处于历史高位，有下调的动力和空间。而A股当前3100点左右的位置实际上已经包含了比较悲观的预期，下跌空间十分有限。再加上2018年以来，去年大涨的蓝筹已经经历了一波调整，而创业板的反弹也屡次夭折，A 股整体估值已经下移了10%，无论大小盘股当前的估值都不算太贵，有很多自下而上的投资机会值得挖掘。因此本次贸易摩擦带来的市场情绪宣泄，或许为我们提供了一个难得的布局机会。

摩根士丹利华鑫：

弱势震荡或是主基调

受美国对华制裁显著升级影响，短期市场将偏弱。从特朗普政府进行贸易制裁的严密布置与详细规划可以看出，无论中国采取妥协态度还是反制措施，贸易战升级趋势在短期都难以逆转。考虑到中美的经济体量与贸易战的易扩散性，全球范围都存在贸易战显著升级的风险。在该背景下，全球股市短期恐将持续面临贸易战升级风险，弱势震荡或是主基调，中长期仍需密切关注事态进展。对于债市而言，整体风险偏好下降有利于市场。在近期美联储加息落地背景下，债市韧性仍强，后续资金或有进入债市避险需求。

海富通陶敏：无需过度恐慌

海富通精选混合基金经理助理陶敏表示，从历史经验和中美双方的得益得失来看，爆发真正意义的贸易战概率并不大。近期A股市场的调整是全球股市调整的一部分，其中可能包括了升息的担忧、经济增速回落的担忧，而贸易战的担忧只是其中一项。短期对市场情绪的影响大于其实质上的影响，长期来看主要是大国之间的博弈，中美之间的互补性总体大于竞争性。相信等待后续连续几个月的相关数据公布后，如进出口、宏观经济增长、企业盈利等，会逐步消除现在的负面情绪。此外，MSCI将会带来增量资金，预计为市场注入一定活力。

天治：避险情绪升温

天治低碳经济基金经理曾海认为，本周两大事件中，美联储加息属于“靴子落地”，但美国针对中国产品大规模征税则属于事件升级，特别是后续还将发布征税的产品清单，以及中国政府将出台的反制措施，预计短时间内，中美贸易摩擦事件将成为持续影响市场风险偏好的因素。由于此次美国征税的对象主要针对的是智能科技和通信产品，以及其他涉及知识产权纠纷的领域，属于中国相对先进的行业，对应到资本市场则是成长性行业。由于此前以“创50”为代表成长股已经取得较大幅度的反弹，估值上升。在当前市场“黑天鹅”事件频发，风险偏好下降，避险情绪升温的背景下，预计短期难有表现机会，反而前期一直调整的消费、金融等具备防御属性的行业具备相对收益的机会。

国泰基金：短期情绪扰动

近期市场大幅调整主要源于市场对于中美贸易摩擦加剧的恐慌，这从一定程度上影响投资者从净出口层面对于中国经济增长的判断，尤其在近期对增长分歧较大的时点，对短期市场情绪和风险偏好可能带来一定影响。我们认为在3月底4月中上旬公布经济数据后，市场对于需求回落的预期差将收敛结束，考虑当前中国内需的韧性以及较为充裕的政策缓冲余地，我们认为该事件对于中国经济增长前景和资本市场表现的影响仍需观望。

中欧基金：对A股短期影响

中美贸易摩擦升温，引发市场对全球经济共振复苏可持续性的担忧，全球避险情绪上升，美国及中国股市均出现较大跌幅。中欧基金表示，中美互为第一大贸易伙伴国，产业结构互补性较强，贸易战下不会有赢家。短期而言，可能对A股产生一定影响。中长期看，中国拥有庞大的内需市场，消费及服务对GDP贡献呈上行趋势，贸易战难以对中国经济产生实质性影响，相反将更加坚定中国产业升级的决心。

对中国市场而言，贸易战对宏观经济增长会产生一定影响，预计对GDP的影响在0.3%左右，不排除对个别行业影响较大，未来也不排除贸易摩擦进一步升级。中国向美国出口占比较高行业可能成为受影响较大的标的，具体包括：1）机电、音像设备及其零件；2）杂项制品；3）纺织原料及纺织制品；4）贱金属及其制品；5）车辆、航空器、船舶及运输设备等。

博时基金刘思甸：

中期入场提供较好时机

从经济层面和资本市场层面影响来看，博时基金宏观策略部刘思甸博士分析，整个海外股市因为该次事件出现大幅调整，今年1月以来A股和海外股市的关系出现较为明显的上升，仅仅是海外市场的下跌，也会影响国内市场的情绪。

中期看，一是中国对外需的依赖程度在最近数年已经大幅下降，出口行业增加值占GDP比例预计只在10%左右，二是中美贸易逆差并非关税能解决，挑起贸易战本身也是逆潮流而动的做法，后续进一步扩张的概率较低。总体来看，中期对市场影响或有限，这次市场情绪的宣泄可能还提供了在中期比较适合的买点。

国寿安保：

市场回归确定性风格

国寿安保基金认为，双方大概率最终会走向调和。但是，本次美国加征关税的方向，如信息技术、机器人、高铁、新能源汽车等，囊括了中国正在迅速追赶的行业，也是我国“大国崛起”的战略支柱行业。这一特殊变化，我们怀疑贸易冲突背后可能不仅限于经济因素，因此不可低估贸易争端升级的可能性。

国寿安保基金认为，短期冲击须积极应对，警惕系统性风险，中长期无须过于悲观。短期市场若出现连续超调，反而为投资者提供了较好的介入时机，深度调整企稳后的股市应拥抱盈利确定性高、估值低的优质个股。行业方面，出口贸易依存度高的行业如家电、电子、通信须规避，进口替代领域如相关农产品相对受益，防御性板块如黄金、银行、医药的配置需求凸显。