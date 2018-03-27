晨报记者李锐报道 对于互金平台来说，今年注定是行业分化的一年。随着行业整治的进行，互金行业备案进入倒计时，而对于部分主流平台来说，早已开始开辟新战场，进行新一轮的是市场拓展。

3月20日，兴业银行与京东集团在上海联合举行品牌战略合作签约仪式，共同深耕体育消费市场。在体育消费整体升级的大背景下，兴业银行将携手京东集团旗下的京东支付、京东体育，通过整合双方线上线下资源，开展联合用卡促销、数据库交叉营销、商城积分兑换、客户权益升级等，提升双方在体育消费市场的竞争力。

就在财报发布当天，拍拍贷宣布，智慧金融是拍拍贷未来增长的新动能。拍拍贷今年1月宣布成立智慧金融研究院，计划在未来三年里投入10亿元布局智慧金融领域，成立大数据、人工智能、区块链和金融云四大研究中心开展深入研究，努力践行“信用改变中国，金融触手可及”的历史使命。在金融科技的驱动下，拍拍贷正从算法驱动的高级智慧阶段向人工智能驱动的全面智慧阶段迈进，在亿级用户、万亿级数据的基础上继续深化科技的全流程应用，进一步加强底层技术研究，力争在万物智联的时代走向超级智慧。

而在四周年之际，3月22日，金融科技公司秦苍科技四周年媒体见面会在其总部召开。秦苍科技创始人兼CEO 胡丹透露接下来的的战略布局，秦苍科技首创买单侠直贷业务，重磅推出场景消费金融2.0模式。目前秦苍科技的风控技术已经进入高度自动化时代，公司研发的“八爪鱼”智能信贷技术可以抓取到的客户身上的20个变量延展成数万个变量，2.8分钟便能出决策结果。其表示，秦苍科技成熟的风控体系在与商户合作过程中，可以根据不同区域的具体情况，定制化风控方案。

此外关于消费金融风控在区块链技术上的探索和应用，秦苍科技李炫熠指出，“区块链的优势在于它是分布式的去中心化的，而且不可篡改。具体到消费场景金融，在解决某些问题时十分有技术价值，比如征信。我们也在做一些可行性探索。”