第四套人民币即将退市-你手中的第四套人民币升值了

晨报记者 刘志飞（理财主笔） 实习生 郑榆子

经国务院批准，中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币在市场上流通。23日消息出来后，邮币卡市场反应热烈。记者当天在上海卢工邮币卡交易市场了解到，第四套人民币即将退市的消息发布后，当天不同品种的市场价格涨幅高达30%—50%。邮币卡专家如意在接受记者采访时表示，第四套人民币的市场表现还算正常，投资收藏爱好者应立足长远，参考前三套人民币的表现，第四套人民币有望走出慢牛的行情。

第四套人民币价格大涨

根据央行公告，第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。在此期间，其持有者可到各银行业金融机构营业网点办理兑换。有市场人士表示，相信没有几个人会去银行网点兑换，除非手中的第四套人民币品相已经烂的不行。否则，你手中的第四套人民币的价值已经远超面值了。

根据我国人民币相关管理条例，流通中的人民币禁止买卖，也就是说只有停止流通的人民币才可以进入收藏投资市场。因此，严格来说，5月1日之前，买卖第四套人民币还属于违法行为。不过，收藏市场的敏感性永远是超前的，第四套人民币停止流通的预期在多年前就有了，市场上部分机构和大户早就囤积了不少第四套人民币，其交换价格也已远超面值。

记者在卢工了解到，受利好消息影响，第四套人民币价格涨幅普遍在30%—50%，部分热门品种涨幅高达100%。1990年贰元（俗称902）纸币为例，价格从前两天的28元/张上涨至40元/张，按整捆（即千张连号）计算购买，售价可至43000元左右，主要视纸币的冠号和品相而定。从事邮币交易二十余年的王老板笑着同记者说道：“你昨天买进的今天卖出去就赚翻了。”

邮币卡专家如意在接受记者采访时表示，第四套人民币当天的涨幅还算正常，短期休整后，未来慢牛上涨的概率较大，不排除部分品种三五年后价格翻倍的可能。

如意建议，若是在家中发现了保存完好的第四套人民币，无论是整捆、整条售卖，或是大小全套出售，可以先上网查询资料，仔细了解辨别人民币的冠号、后四位号码、品相等属性的不同，再咨询相关专业人士了解市场行情，最好在专业人士的陪同下进行交易。

而有投资意向的投资者，也建议先了解人民币的收藏价值，同相关专业人士咨询了解过之后，考虑钱币投资收藏的风险大小，根据自身条件选择适当的投资收藏品种。

人民币收藏要有针对性

新中国成立后，我国央行已先后发行了五套人民币，我们现在日常生活中使用的是第五套人民币。第四套人民币是1987年4月27日开始陆续发行的，共有1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元、50元、100元9种面额，其中1角、2角、5角、5元、10元只有1980年版一种，2元、50元、100元有1980版、1990版两种，1元有1980、1990、1996版三种。这次除了5角和1角纸币外，其余的币种都将停止流通。

相比股票、基金等传统的投资品种，钱币收藏还属于偏小众。如意提醒，老百姓若想投资收藏人民币，还要先多花点时间了解市场，因为人民币收藏尤其是纸币收藏，门道很多，老百姓应该有针对性地收藏。

简单来说，人民币收藏分单张、刀（100张）、捆（1000张）、条（5000张）、包（10000张）、箱（50000张）等，同样的品种，整的比散的贵。尤其是小面额纸币，至少是一刀以上的规模才能卖上价格。同时，纸币的另一收藏亮点是编号尾数相同，即同号收藏，也叫豹子号。比如“四同”就是后四位尾数相同。此外像一些吉祥号、特殊号也值得特别关注。部分品种纸币的冠字号不同价格也不一样。

人民币收藏还可以分为小全套收藏和大全套收藏两种。小全套即每种面额选择一张常见的版别组合成套，而大全套就是把不同面额的所有版别都收藏齐全，比如第四套人民币纸币小全套共9张，大全套一共14张。记者在卢工了解到，目前小全套的价格仅为700元上下，大全套价格则可达到5000元不止，具体价格视纸币冠号号码和品相而定。

相比第四套人民币，前三套人民币全品大全套的价格就已经贵很多了。如第一套人民币约为380万元，第二套约为55万元（其中119枚硬分币版别大全20万元，二版纸币大全35万元），第三套约为40万元（其中38枚长城币版别大全32万元，三版纸币大全8万元）。

除了有针对性地收藏以外，投资者还应留意人民币的品相，即保存程度和在荧光灯照射中表现的状态，品相差的人民币收藏价值将大大缩水。同时，投资者还应了解人民币编号中带“4”和不带“4”，两者的交易价格又有不同，不带“4”的人民币价格会比带“4”人民币的价格略高。

逢绿必涨，逢贰必收

从具体品种来看，1980年贰元（俗称802）、贰角（俗称8002）与1990年贰元（俗称902）是交易市场相对看好的热点品种。这三个品种属于央行最早宣布只收不付的品种，而且人民币收藏有一个“逢绿必涨，逢贰必收”的规律，比如1953年发行的第二套人民币中的贰元人民币和1960年发行的第三套人民币中的贰元人民币，过去都有惊人的涨幅。记者从爱藏网上了解到，1953年版的贰元人民币已经涨到了1000元左右，1960年版本的贰元人民币价格在2500至3000元左右。此外由于自第四套人民币以后没有贰元和贰角面值的钱币，贰元纸币也属于关门币种绝版币。

记者在走访市场的过程中也发现，大部分前来询问购买即将退市的第四套人民币的投资者，往往一上来就先问902和8002的价格。目前普通902的市场价格保持在38至40元一张，整捆价格可达43000元左右。802的价格是902的一倍，而若是想要收藏类似902“绿幽灵”或是802“绿钻”这类在荧光灯下泛出美丽绿光的人民币，因其审美以及独特的工艺，价格就更高了。