业内首个零售信贷全流程产品发布

晨报记者刘志飞报道 3月23日，北京银行、江苏银行、南京银行、包商银行、大连银行等近30家中小银行齐聚北京，共同见证业内首个贯穿零售信贷业务全流程的产品“北斗七星”的发布。

“北斗七星”是京东金融发布的零售信贷产品，旨在帮助中小银行提升零售信贷效率。针对中小银行面临的获客难、审批效率低、资金利用效率低等问题，京东金融通过“北斗七星”向银行业务全流程提供服务：不仅能帮助中小银行及新兴民营银行从零启动零售信贷，将筹备期从至少半年缩短到一个月，而且能增强银行的获客和活客能力，帮助中小银行将零售信贷规模最高提升40%。目前，“北斗七星”已经接入近30家银行,?其中零售信贷平台模块已有江苏银行、南京银行、包商银行等机构入驻，上线以来平台交易规模保持195%的月复合增长率，为合作银行零售信贷用户量带来近300%的增长。

同时，京东金融副总裁、金融科技事业部总经理谢锦生在会上宣布了“京信计划”：京东金融希望通过“北斗七星”等一系列创新产品，帮助每个合作伙伴在一年内增加一百亿零售信贷放款规模，三年内实现一百亿余额增量。