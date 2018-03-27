中行助力国际能源交易中心建设

晨报记者 刘志飞

上海国际能源交易中心股份有限公司是经中国证监会批准，由上海期货交易所出资设立的、面向全球投资者的国际能源衍生品交易平台。中行相关负责人近日表示，自2013年在上海自贸区注册成立以来，中国银行积极支持能源中心建设，目前已经做好了原油期货上市前的各项准备工作，全力以赴以专业、卓越、高效的金融服务助力业务发展。

据了解，中行是首家与上海国际能源中心签署战略合作协议，首批获得其境内、境外保证金存管银行资格的商业银行，中国银行的先发优势，为加强双方合作、提升国际竞争力奠定了良好的基石。

原油期货是证监会批准的我国首个境内特定品种期货，在“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”的基本框架下，向境外交易者和境外经纪机构开放，为广大企业提供套期保值、规避风险的有效工具。

目前，中国银行正积极参与原油期货推出的各项准备工作。中行更是充分利用大宗商品服务经验和跨境人民币主渠道银行地位，积极配合原油期货的结算方案探讨和系统搭建，为原油期货涉及的跨境资金流动、结售汇交易、跨境人民币和外币结算等提供相关政策建议。自2015年起，中国银行已配合能源中心完成了多轮全市场仿真测试，并率先实现本外币银期转账、出入金和结售汇功能。