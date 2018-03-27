乐视网被迫停牌　面临破产重整或者退市-孙宏斌：投资是败笔，乐视成“妖股”

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，深交所发布早间公告，由于市场上出现关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，乐视网3月26日开市起停牌。

所谓关于乐视网的信息，是前一天孙宏斌关于其退出乐视网董事会的一番表态，言语之间对于这笔投资已经心灰意冷，并指出，乐视网极其可能退市。

孙宏斌透露，乐视网目前极度缺乏资金，已经资不抵债，75亿元债权今年很多要到期，其中大多是乐视网非上市体系对上市公司的欠款。“此外，版权摊销、利息每年就有20多亿元，怎么做都很困难，赚的钱根本不够覆盖利息和债务，就算变卖核心资产也不够还债。现金流没有，利润也没有。”

在他看来，乐视网要想解决困难，就必须引入百亿以上的资金，并且需要让钱合理合规地进来。能够想到的五条路中，有两条走不通：比如定向增发增资，引入新的股东，但是受乐视网2017年亏损的影响，按《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定，需要连续两年盈利才能做，现在的情况不允许。

“因此只剩下三条路：第一是破产重整。这不影响上市地位，而且是成熟方案。但是这需要监管层、北京市政府、法院三方支持。第二是卖资产还债，维持上市地位，但是现在没有资产可卖，如果后面还亏损，结果可能还是退市。最后是退市还是不退市是依据创业板的退市规则，而现在乐视网的情况很有可能净资产为负，有极大的退市风险。”孙宏斌坦言。

在进入乐视网一年多后，孙宏斌不得不承认“赌输了”，止损已经迫在眉睫。

孙宏斌承认，对乐视的投资是融创的一个败笔，融创主要投的是乐视网、乐视影业、新乐视智家三块，乐视影业和新乐视智家还好，主要是乐视网投资失败了。

这是孙宏斌宣布辞去乐视网所有职务11天后首次公开表态。“我要对散户负责，机构跑光了，换手率极高，明显有人在炒。”孙宏斌表示，乐视网现在已经成一只典型的妖股。为了避免市场上有人利用他个人和融创的信用背书来炒作乐视股价，因此选择辞任董事长，初衷就是对散户投资者、小股东负责任。

“孙宏斌此番表态可能有两方面的目的，首先要撇清炒作乐视网股价的关系，一旦乐视网破产重整，投资者面临重大损失，不会对融创和他个人构成风险。其次，为下一步乐视网走出困境创造条件。”业内分析人士表示，虽然看上去破产重整是乐视网最可能的出路，但是这并非易事，上市公司的破产除了需要债权人达成一致协议外，更需要法院的审批通过才能执行。