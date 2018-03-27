晨报记者 韩益忠

昨日A股再次大幅低开，沪指表现比较疲软，银行、保险等蓝筹股权重股领跌，创业板表现比较强势，但也有冲高回落的迹象，国防军工与集成电路板块领涨。午后军工、芯片等个股纷纷拉升，带动指数有所回升，最后沪市下跌19点，创业板则大涨54点，涨幅超过3.1%。

光伏配置价值凸显

日前，国家能源局综合司发布《分布式发电管理办法(征求意见稿)》。本次征求意见稿要求分布式发电的监测、统计、信息交换和信息公开体系，有利于分布式发电市场的长远健康发展。

二级市场方面，3月份以来，部分光伏概念绩优股月内表现较为突出，在板块内可交易的111只成份股中，月内股价实现上涨的个股有29只，月内板块共有13只业绩成长股呈现大单资金净流入态势，合计吸金10.59亿元。同时截至目前，已有19家公司披露2017年年报业绩，报告期内净利润实现同比增长的公司有15家。此外，还有83家公司披露了年报业绩预告，业绩预喜公司达到63家，占比近八成。业内认为，在政策利好频出的支撑下，分布式光伏快速发展，目前一季度行将结束，光伏产业即将进入二季度的传统旺季，相关绩优龙头标的有望迎来配置最好时机。关注隆基股份、通威股份，关注正泰电器、林洋能源、阳光电源等个股。

持续催化的大湾区

去年7月份《深化粤港澳合作推进大湾区建设框架协议》签署以来，一批有利于粤港澳大湾区建设发展的重大基础设施项目正加快推进，如港珠澳大桥已建成并基本具备通车条件； 广深港高铁基本建成，其中广州到深圳高铁已建成通车，深圳到香港高铁正在联调联试。

机构认为：粤港澳大湾区将形成面向东盟的国际大通道，成为“一带一路”重要战略枢纽，同时推动“9+2”泛珠三角区域合作向更深层次发展。随着“一带一路”建设不断推进，粤港澳大湾区将成为“一带一路”建设的关键节点之一。粤港澳大湾区主题叠加“一带一路”建设、广东省自贸区、广东省国企改革等多重政策支持，将有望持续催化大湾区主题投资机会。

沪市已回补前期缺口

贸易战的话题令全球股市等风险资产面临更多的不确定性。短期来看，中美贸易摩擦一定程度上会影响市场对于中国经济增长的判断，也会加大悲观情绪的宣泄，但A股短线承压，中长期走势还是由上市公司基本面决定的，市场不断下挫只会引出战略性投资机会，考虑到国内内需的韧性以及较为充裕、灵活的政策调控空间，今年依然有可能维持在6.5%至7%的增长水平，这等于是封杀了A股中长线下跌的空间。所以投资者对后市不必过于恐慌。

技术上，沪市已经有效回补前期缺口，做空动能大部分已经释放，不宜在目前点位盲目杀跌，可积极适应新出现的形势变化，尽快调整持仓结构，以中长线思维逢低布局军工、黄金、科技、医药、农业及消费等防御性板块。