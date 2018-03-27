风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

上周五，沪深两市受困于贸易战，沪指大幅跳空低开后全天展开低位震荡，量能有所放大；而创业板指接连失守重要点位，盘中一度逼近1700点整数关口。一时间市场人气溃散。

“受中美贸易摩擦升级以及美股下跌的影响，沪深两市全线受挫，确实出乎很多人的预料。”高智说。不过这段时间，他一直强调大盘在呈现分化状态，中线机会还需要等待，因为周期、创新板块走了两条道，因此，考虑到最近市场动荡加剧，投资者应该管理好仓位。

“那我们是不是先出来观望一下？”娇娇问。她看到上周五大幅跳低，心一软，没有在第一时间离场。

“春节以来，我反复强调沪市主板主要在3250点到3350点区间运行；创业板则在1800点之上存在较强支撑，现在这些关键位置都遭到破坏，那接下来走势会如何演变，我觉得对出口依赖较大的企业股票短期内少碰为妙，但是对贸易战会不会真正发生我是持怀疑态度的，所以周一大盘探低回升令大盘有了企稳迹象，我一点都不觉得是意外。”高智回答。目前日线级别上跌出了前期箱体整理平台，均线系统趋势难看。周线上走出二连阴，向布林线下轨附近寻找支撑，周一的触底反弹很好化解了短期风险。

“由于市场情绪修复需要一定时间，未来大概率将在3100点附近进行震荡筑底，再度向下的空间不大。”郁教授道，美国股指似乎也在大跌后有了企稳迹象。

“凡事都要辩证看，在这场贸易战中，不是所有企业都会面临风险类资产的相生相杀，仍有一些行业会在调整中出现战略性机会。比如，数据显示，农林牧渔行业整体PE 估值在33倍左右，低于过去五年平均估值的38倍；再比如‘独角兽’概念股，当经济转型需要新的内生动力时，掌握核心技术的企业无疑会脱颖而出，所以在新形势下挖掘新品种，依然是当前资本市场亟待完成的一件事。总之，短线市场避险情绪上升，A股承压，但中长期走势还是由上市公司基本面决定的，这点是非常确定的。”高智说。他建议投资者近期可以选择一些防守标的操作，比如黄金、医药、军工和消费等个股。

今日行情预测：十字星或收涨

仓位：70%