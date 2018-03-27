“医药界华为”******会 参股公司先涨为敬

记者 曹西京

晨报讯 被誉为医药界“华为”的无锡药明康德27日上会，公司是目前中国规模最大的小分子医药研发服务企业，CRO(医药研发合同外包服务机构)行业龙头，全球排名第11位。业内预计，药明康德A股上市后估值将堪比A股医药股市值第一的恒瑞医药，目前恒瑞的市值已超过2400亿元。上次富士康上会，曾在A股掀起独角兽概念炒作风暴，此番药明康德上会，相关公司有望迎来一波交易机会。昨天参股药明康德的信邦制药和昆药集团均大涨7%以上，其中昆药集团强势封上涨停。富士康从预披露到上会仅用时一个月，此次药明康德从预披露更新到上会，也只用了50天左右。公司本次拟公开发行1.04亿股，占发行后总股数的比例不低于10%，计划募集资金57.41亿元，在上交所上市。因此公司IPO 时估值约570亿元，一旦上市，将向千亿市值发起冲击。

2015年8月，药明康德从纽交所私有化退市，开启了“一拆三”的回归之路。其中旗下负责小分子创新药研发生产服务业务的子公司合全药业2015年4月就挂牌新三板；2017年6月，主要负责生物制剂部分业务的子公司药明生物在港交所挂牌上市。这两家公司的总市值分别约为203亿元、664亿元； 药明康德的董事长李革(Ge Li)，也是港股上市公司药明生物和新三板合全药业的董事长。2017年7月中旬，证监会披露了药明康德的招股说明书；今年2月初，药明康德招股书在证监会网站预披露更新。在A股上市后，公司“一拆三”将顺利完成。

作为CRO领域的龙头企业，药明康德主营业务收入来自CRO、CMO/CDMO两大板块，占公司营业收入98%以上，其中CRO服务收入占主营业务收入超过70%。招股书显示，其前10名客户均为全球知名药企，依次为强生、默沙东、葛兰素史克、罗氏、辉瑞、福泰制药、诺华、礼来公司等。业绩方面，2014-2016年及2017年1-9月，药明康德分别实现营业收入41.4亿元、48.83亿元、61.16亿元和56.78亿元，同期净利润分别为8.08亿元、6.84亿元、11.21亿元和11.15亿元，发展态势良好。其创始人为四人团队，共同持有公司34.48%的表决权，为实际控制人，四人签署有关一致行动的协议。其中GeLi (李革)和NingZhao(赵宁)为夫妻。

药明康德此次A股IPO，分享医药行业饕餮盛宴的大佬级机构众多。2016年12月9日，国寿成达、泰康集团、平安置业、唐山京冀、云峰衡远、宁波沄泷分别入资，当时药明康德估值是360亿元。另外，上海金药投资管理有限公司持股4936万股，占比5.2637%，是中国平安人寿保险股份有限公司的控股子公司，平安置业和上海金药合计持股5436万股，因此中国平安将成为大赢家。