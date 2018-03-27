人民币计价，增强中国在国际原油定价体系中地位　上海金融市场国际化迈出重要一步-原油期货“鸣锣” 境内外资本“同台”

晨报记者 韩益忠 综合新华社报道

昨日上午9点，随着铜锣在上海期货交易所4楼敲响，中国版原油期货正式上市交易。我国首个国际化期货品种原油期货从研究到“鸣锣”上市，走过了17年的历程。业界专家认为，作为首个对境外投资者无特别限制的金融产品，原油期货上市将推动金融市场对外开放迈向新阶段，未来境内外投资者的“同台”交易有望复制到更多产品。不过对个人投资者而言，直接参与原油期货需谨慎。

参与者积极，市场交易活跃

26日在上海期货交易所交易大厅，伴随鸣响的锣声，原油期货正式挂牌交易。开盘后，最近月的2018年9月份交割合约高开低走，早盘收报每桶432.3元，较基准价上涨了3.9%。

当日集合竞价阶段，共有413家客户参与，包括中国联合石油、中海石油化工、中化石油以及香港北方石油、托克、嘉能可等境内外企业，成交261手，上市后市场交易活跃，到午盘收盘，主力合约成交量超过1.5万手。

作为首个国际化期货品种，从筹备到上市，原油期货已走过17年的历程。在业内人士看来，原油期货的首要功能是为国内企业提供风险管理工具。

国家统计局的数据显示，2017年，我国原油进口量突破4亿吨，创下历史新高，同比增长10%，国内的石油炼化及相关产业链越来越多受到国际油价波动的影响。

“中国有庞大的原油消费市场，然而一直以来原油国际市场中有中国需求，但没有与中国紧密相关的基准价格。”英国石油公司中国区总裁杨筱萍认为，中国上市原油期货，旨在更好反映本地区供需关系，为境内外的投资者提供有效的风险管理工具。

星展银行中国首席执行官葛甘牛也表示，在中国建立国际性的能源交易中心，更贴近真正的市场，从而有利于形成反映中国和亚太地区石油市场供需关系的价格体系，让价格体现能源供求关系。

设计之初目标就是国际化

和现有国内的期货上市品种不同，原油期货首次实现境内外投资者无特别限制的“同台”交易，在业内专家看来，这标志着我国期货市场国际化再进一步，国内金融市场的对外开放迈向新阶段。

目前，我国已上市49个商品期货品种，基本覆盖能源、化工、农产品、金属等国际市场上主流的交易品类，商品期货交易量也连续8年位居世界第一，但境外交易者不能买也不能卖，期货市场的价格影响力受到一定限制。

上海国际能源交易中心相关负责人表示，原油期货的设计一开始就确立了国际化原则，按照国际平台、人民币计价、净价交易、保税交割的路径，境外交易者可以通过多种模式参与交易，交易中心也接受外币作为保证金，打通了境内外投资者参与的通道。

此前为支持原油期货上市，包括证监会、外汇局、人民银行、海关总署、财政部等多个部委专门出台配套政策，并修订期货交易管理条例，取消境外投资者参与市场的限制，为期货市场国际化搭建起基本制度框架。“可以说既吸收国内期货市场运行的经验，又充分遵循国际惯例。”期货专家常清表示。

业内人士透露，原油期货上市后，借鉴这一运行和监管的框架，铁矿石等多个品种的国际化或将陆续“适配”，未来境内外投资者有望在更多金融产品上“同台竞技”。

个人投资者参与需谨慎

一个是全球第一大宗商品，一个是小众的期货市场，对个人投资者而言，原油上市国际化的期货交易会带来什么样的影响？“普通投资者的参与需谨慎，不能贸然入市。”金联创副总裁钟健建议。

按照原油期货的投资者适当性制度，参与原油期货的交易需具备期货交易知识，通过相关的测试，申请交易编码前5个工作日的保证金可用资金余额不低于50万元或等值的外币。“自然人投资者的门槛并不低。”混沌天成期货分析师孙永刚表示。

业界专家指出，与股票等市场的投资不同，期货实行每日结算，一旦保证金不足就面临强制平仓风险。个人投资者一方面可以通过原油期货价格，能近距离理解原油市场的变化，另一方面，与境内外经验丰富的投资者“同台”交易，还要学会及时止损、控制仓位，并加强资金管理。

值得一提的是，在业内专家看来，未来原油期货仍可能会对投资者的终端消费带来一定影响。“特别是油价方面。”钟健认为，目前在原油期货交易中，最积极的客户群体之一正是国内的油品贸易商，一旦贸易商更多利用原油期货进行套期保值，未来成品油价格很可能就会与原油期货价格产生联动，有利于相关产业链企业稳定生产经营。