埃及总统选举开始投票，为期三天-塞西连任埃及总统几无悬念

胡若愚（新华社专特稿）

埃及总统选举26日开始投票，为期三天。现任总统阿卜杜勒—法塔赫·塞西没有强力竞争对手，赢得连任几无悬念。投票率高低，成为看点。

埃及官方媒体报道，这场选举，对选民而言缺少选择，却向世界发出信号：内忧外患下，埃及正在重振旗鼓。

投票率高低成看点

当地时间26日上午9时，投票站开放。埃及电视媒体报道，塞西是首批投票选民之一，在严密安保下，到首都开罗赫利奥波利斯区一所学校投票。

投票前夕，埃及街头随处可见各式各样支持塞西竞选的海报或横幅。一些标语写着“赞成，去建设未来”“你是希望”。大屏幕循环播放塞西及其支持者的视频剪辑。

多辆大客车装载扩音器，25日在开罗中心城区巡游，播放鼓励投票的歌曲。车身张贴标语“要积极”“参与2018年总统选举”。

路透社记者看到，一些警员上周末散发传单，鼓励选民出门投票。

塞西在竞选期间同样敦促选民踊跃投票，说他的首届4年任期实现了稳定和安全。

一些国际媒体报道，预计塞西会轻松获胜，投票率因而值得关注。高投票率意味着他获得更大民意授权，有利于着手更艰难的改革，以重振经济，吸引外国游客和投资。

2014年总统选举投票率为47.45%，塞西得票率为96.91%。法新社报道，为使投票率超过37%这一决定选举结果有效的“门槛”，选举委员会当时把投票从两天延长至三天。

否认塞西“独舞”

塞西唯一的竞选对手是埃及明日党领导人穆萨·穆斯塔法·穆萨。

穆萨现年65岁，知名度不高，竞选海报不容易看到。他成为总统候选人前，明日党已经实质性表示支持塞西连任。

反对派呼吁抵制选举，指认穆萨是用于伪造竞争氛围的“傀儡”，避免塞西“独舞”。穆萨承认自己在参选前是塞西的支持者，但否认“做戏”。

“我要告诉大家，我是来真的。作为候选人，我愿意赢，希望赢，需要赢，”穆萨告诉美国有线电视新闻网记者，“大家需要理解，我不是任何人的木偶。”

前总理艾哈迈德·沙菲克、前武装部队总参谋长萨米·阿南等多名有实力的参选人先前因各种原因退出，或吃官司，或忧虑安全。

塞西竞选阵营一名发言人说，政府没有阻止任何人参选。选举委员会承诺确保投票公平、透明。计票结果定于4月2日公布。

塞西近期接受采访时说，选举缺乏竞争“不是我的错。我发誓，希望会有更多候选人供大家选择。但是，他们还没有准备好。这没什么可羞耻的”。

向外界释放信号

埃及国有媒体《金字塔报》一篇社论说，选举得以举行，本身就有意义。

文章说：“这场总统选举的重要性不在于激烈竞争，或者选举人之间真正的较量，而在于向世界传递一个消息，即埃及正走在复苏的路上。”

美国有线电视线新闻网报道，许多人真诚支持塞西，认为他采取的不少强硬措施对埃及有必要，可以帮助这个国家在经历动荡之后恢复秩序。