网恋8年的男友竟是“同班女同学”-受害者向“男友”汇款50余次，共计20余万元

晨报记者 吴艺璇

“亲爱的，你在吗？你到哪里去了啊？怎么一直隐身，是不是出了什么事啊？”

市民王小姐从2018年年初起与自己相恋多年的“男友”失联了，平日两人一直通过QQ进行联系。2016年起，“男友”以生意周转、家人住院等理由向王小姐借钱。为了支持男友，王小姐先后通过多种网络支付方式转给“男友”20余万元钱。可“男友”头像始终显示灰色隐身状态，不再回复王小姐的任何消息。王小姐越等越着急，情急之下来到了宝山分局海滨新村派出所报案寻找失踪“男友”及借出去的那20余万元钱。

为“男友”多次贷款

王小姐告诉警方，自己与网名为“周日宝宝”的网友于2010年相识于网络。两人几乎每天都要在QQ上聊天，由于聊得十分投机，便在网上确定了恋爱关系，该网友告诉王小姐自己真名叫沈俊，与王小姐同龄。两人一直保持网恋关系，2016年3月，沈俊向王小姐声称自己要去出差，接一单工程缺资金，要王小姐借点钱给他临时救急。当时王小姐手头并没有这么多钱，于是沈俊便教王小姐注册开通了一网络支付平台的贷款功能，借贷了第一笔资金15000元。自此以后，沈俊便以生意需要垫付工程款、家中长辈生病住院需要交押金、信用卡需要还款、出差需要路费等各种理由，先后向王小姐借款，而痴情的王小姐通过各种网络贷款平台、信用卡、银行卡等多种途径共向“男友”汇款50余次，共计20余万元。

警方发现，王小姐除了通过聊天工具向沈俊转账外，沈俊还提供过一个名为“安娜”的账户，王小姐向“安娜”的账户打款30余次。

经警方了解，这个名为“安娜”的人是王小姐中专的同班同学，沈俊在与王小姐聊天中曾提过认识“安娜”，王小姐当时还因为两人有一个共同的朋友而高兴不已。由于“男友”沈俊借款次数越发多了起来，为了让王小姐安心，沈俊便在聊天中提出：既然二人都认识“安娜”，那么就由“安娜”做中间人，钱款打到“安娜”账户，再由“安娜”转给沈俊。王小姐于是放下了戒心，继续通过“安娜”打款给“男友”。

警方通过“安娜”这一人物的关键信息，很快找到了在南大路暂住地的朱某，正是被害人王小姐的同班女同学，侦查员在朱某的电脑里找到了QQ的登录信息和大量与王小姐的聊天记录，朱某承认自己便是王小姐的“男友”沈俊。

摇身一变成“高富帅”

朱某交代，当年王小姐与朱某为同一中专的同班同学，几个女同学为了好玩，注册了一个QQ账户，以男网友的身份专门与王小姐聊天开玩笑。2012年毕业后，其他同学都不再使用这个QQ账号，只有朱某一直以“男友”身份与王小姐谈情说爱，并有意包装“男友”身份，声称自己开了公司创业，开一部奥迪R8的豪车。同时，在二人“网恋”的6年里，在朱某的百般推托下，两人一直不曾见面，在仅有的两三次电话和语音聊天中，较为中性的朱某还刻意加粗声线以蒙混过关。

经警方调查，朱某平时生活挥霍无度，虽有固定工作却负债30余万元。为了能填补自己负债的漏洞，便以网恋“男友”的身份动起了诈骗同窗王小姐的歪脑筋。目前，朱某因涉嫌诈骗被宝山警方刑事拘留并已向检察院提请逮捕。