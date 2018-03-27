徐汇虹梅街道实现无证照食品经营“清零”-三甲医院周边无证食品少了

晨报记者 徐妍斐

在全市无证无照食品经营整治行动中，虹梅街道和中山医院周边堪称“模范”区域，虹梅街道在徐汇区率先实现了零无证无照食品经营，而中山医院周边的整治则走出了一条特大型城市规模医院周边复杂治理的新路子。

白领自觉抵制无证照食品经营

在徐汇区，虹梅街道率先实现了无证无照食品经营“清零”。由街道牵头搭建无证照食品生产经营整治工作平台，整合市场监管、城管、公安、消防等部门，就整治工作的任务书、路线图、时间表达成共识，立下“军令状”。通过两轮“拉网式”排查，建立了辖区全部99家无证无照食品生产经营者“一户一档”。

虹梅街道辖区80%的无证照食品生产经营主要集中在4个区域和2个城中村，而分布其中的6家拉面店则是啃下“硬骨头”的突破口。

对无证餐饮没有简单地取缔，而是围绕城市精细化管理与社会创新治理等要求，推动小餐饮备案管理工作。对于那些市民确实有生活需要，有合规使用的固定经营场所，在不扰民无安全隐患、符合区域业态导向的前提下，给予备案、纳入监管，让经营者可以踏踏实实地经营、白领放放心心地吃饭。

不仅如此，虹梅街道引导白领自觉抵制无证无照食品生产经营行为，发现无证照食品经营线索主动投诉举报，作为市场监管部门“手臂”的延伸。为了满足刚需，还结合辖区整体商业布局，建设苍梧路、田林路美食街，开展虹梅路商铺改造，引进知名品牌餐饮单位，为白领打造了“10分钟便利生活服务圈”。

中山医院周边治理成为“模板”

枫林街道辖区2.69平方公里的范围内，有四家三甲医院，人流汇集的同时也催生了医院周边不少无证无照食品经营，不仅影响了市容环境，也对交通有影响。

根据排摸，中山医院周边有各类店铺168家，其中无证照经营和扩大经营范围经营102家，包括食品类店铺81家。通过与“五违四必”相结合，关停及封门无证无照、破墙开店、违法搭建等店面103家，责令停业调整业态14家，规范经营42家，拆除违法搭建1200余平方米，无证无照餐饮整治取得明显成效，彻底改变了中山医院周边环境。

与此同时，在医学路引进永辉生活超市、鲜丰水果、鲜果码头、全家超市等业态，在枫林路引进乔家栅、第二食品商店等业态，支持配合中山医院在新院区开设咖啡店、面包店、便利店等便民餐饮场所。

此外，还在中山医院周边设立了治理工作站，安排专人固守，聘用第三方人员每天两班对周边路段进行不间断巡查，严防无证无照、流动摊贩等违法行为的回溯。

目前，徐汇区政府已将无证照治理工作纳入区医疗机构区域综合治理工作方案，在全区复制推广中山医院周边综合治理的经验做法，推动六院、肿瘤医院、五官科医院、胸科医院周边无证食品经营得到有效遏制。

徐汇区在建立全区无证照食品经营动态数据库和三张清单的基础上，制作了十三个街镇的整治进度图，开展色标管理，用不同颜色标注各街镇无证照食品经营存量、许可、备案、查处、回溯、新增的情况。

徐家汇、天平、湖南街道还在全区率先建立了“路长制”，将无证照整治工作纳入“路长制”的工作职责，依托“路长”及时发现回溯和新增的无证无照线索，并在15个工作日完成整治。