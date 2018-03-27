春风起 蟹脚也痒 桃花开 还闻蟹香-青海鸭湖大闸蟹将供应上海市场　2两母蟹百元一斤、2.5两公蟹75元一斤

晨报记者 谢克伟

三四年前，上海崇明大闸蟹种苗（称为大眼幼体）搬到青海鸭湖养殖成功了!崇明、阳澄湖等地养殖大闸蟹养殖期是二年，青海鸭湖养殖的大闸蟹养殖时间是二年半至三年，利用养殖和上市的时间差，从今年3月底开始，青海鸭湖养殖的大闸蟹可以在每年的春季供应上海市场。以后，市民在四、五、六这三个月里照样可以吃到大闸蟹了。

记者从鸭湖发过来的照片和视频上看到，与产自长江、崇明的大闸蟹一样，产自鸭湖的大闸蟹同样黄毛、金爪、青壳、白肚，但蟹肚皮更显得白净，而且其外观比长江蟹、崇明蟹更加清爽。

鸭湖蟹为何春季上市？

大闸蟹学名中华绒螯蟹，是一种经济蟹类，上海市民吃到的大闸蟹大都产自长江和黄河流域，包括最常见的阳澄湖大闸蟹、太湖大闸蟹等。而此次推出的春蟹产自青海海西州相对封闭的鸭湖里。据查证，鸭湖，地处青海省海西州东、西台吉乃尔湖中间。湖中水草茂盛，引来了大量水鸟，尤以赤麻鸭(黄鸭)居多。据悉，中华绒螯蟹分布范围很广，适应性也比较强，从北面的海参崴一直到我国的南方水域都有中华绒螯蟹踪影。经过细心研究，上海海洋大学教授、大闸蟹养殖专家成永旭发现，青海鸭湖无论是生长环境、饵料（水体中的水草、水生植物等）等都能适合大闸蟹生长。“虽然空气中的氧气含量比较少，但鸭湖水质常年清澈，水中的氧气含量达到4毫克/升以上，符合大闸蟹生长要求。青海鸭湖在三四年前试养大闸蟹，于去年下半年养殖成功。”

成永旭教授告诉记者，大闸蟹在温度低的海西州生长较为缓慢，大闸蟹在长江和黄河流域养殖时间是二年，在青海养殖的时间要二年半至三年，今年开春青海鸭湖上市的大闸蟹大部分是2016年投放湖里的蟹苗养成的蟹。因此，以往长江蟹和黄河蟹都只能在秋季上市，现在的青海鸭湖大闸蟹可以在春季上市。

鸭湖春蟹有啥特点？

鸭湖湖水略带咸味，从养殖后捕捞上来的大闸蟹分析，产自鸭湖的大闸蟹口感特别鲜，但个头比较小，其公蟹平均重量在1.7两/个，母蟹的平均重量在1.2两/个。

大闸蟹从青海养殖后远道而来，这样的蟹会好吃吗？对于口感，大闸蟹养殖专家、中国高级水产工程师杨维龙认为，大闸蟹质量好坏，取决于蟹种的质量、养殖环境、投喂成本和全过程的管理水平。在相同的环境和气候条件下，如果其他方面不跟上，再好的环境也养不出好螃蟹。相反，有些地方通过改善生态环境，注重蟹种的质量和全过程的科学养殖，也能养出高质量的大闸蟹。成永旭认为，入沪上市的青海鸭湖春蟹，如果管理到位、肥满度好，口感也不输给秋蟹。

鸭湖春蟹售价多少？

青海可鲁克渔业有限公司总经理熊黎明透露，今年3月底首批预订的二三百斤春蟹已经空运至上海，接下来预订的每批蟹的数量都超过千斤。主要由饭店、酒家预订，预订的大闸蟹主要用作清蒸、炒年糕等。海西州鸭湖大闸蟹的年产量大概在30万斤左右，总产量的七八成销往上海，春蟹入沪销量在5万－6万斤之间。

据了解，鸭湖春蟹由可鲁克公司批发给江阳市场“臣龙食品”。记者通过“臣龙食品”了解到，同样规格的大闸蟹，青海鸭湖春蟹要比秋蟹贵一倍。最贵的是2两母蟹百元一斤，2.5两公蟹75元一斤。小规格的蟹，1两母蟹35元一斤，1两公蟹30元一斤。

其他地方也有春蟹？

那么春蟹是否只来自于鸭湖呢？不是的！其实今年春节过后，除了青海海西州鸭湖入沪销售的大闸蟹外，也有极少量的长江、黄河等地的秋蟹余留下来放在三四月间上市的。中国渔业协会水产商贸分会执行会长葛锦海告诉记者，目前主要有两种办法即降温技术和囤养法让少量秋蟹安全过冬，而后在三四月份上市。这些蟹主要被送往一些知名的酒店供少量“吃客”享用。

昨天记者上网查询后发现，有多家酒店供应堂吃大闸蟹，但卖价的确很贵。成隆行蟹王府大闸蟹，最小3.5两公蟹一个158元，4两左右的公蟹258元一个，没有母蟹供应。另外“王宝和”等多家酒店称也有大闸蟹供应，但都表示只有公蟹没有母蟹。据记者了解，今年三四月份酒店供应的大闸蟹，大都是采用上述两种办法养殖的大闸蟹，而为啥采用这两种办法供应的春蟹没有母蟹上市，养殖户称主要是母蟹越冬容易死亡。其次，母蟹春节以后蟹膏卵黄物质高度凝结，卵也几乎分离，等待排卵，所以口感很差也是不上市的一个重要原因。