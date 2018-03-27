恒大发布最强年报：核心利润405亿负债率降6成-“新恒大”新蓝图：2020年目标世界百强

3月26日，中国恒大（03333.HK）发布2017年全年业绩报告：核心业务利润405.1亿，同比大增94.7%，净利润370.5亿，同比大增110%；与此同时，净负债率大幅下降近六成，恒大成功向市场与投资者兑现“增效益、降负债”承诺。

过往数年，恒大在利润和负债指标上的表现一度让投资者诟病。而这次恒大史上交出的最佳成绩单，也让董事局主席许家印信心满满。许家印表示，“新恒大”的序幕已拉开，同时，他也首度披露：恒大2020年要成为世界百强企业。

增效益降负债

净负债率降6成

多年以来，恒大以“薄利多销”的形象为人所熟知，利润低于规模增长水平，但去年，恒大却交出了令人惊叹的利润业绩：除了核心业务利润、净利润大幅上涨，去年该公司实现毛利润1122.6亿，同比大增89%；毛利率36.1%，同比增8个百分点；核心利润率13%，同比增3.2个百分点；股东回报率30.7%，同比增20个百分点，均位居行业首位。

负债率的大幅下降是投资者关注的另一个重点。年报显示，净负债率大幅下降近六成，资产负债率也下降至71.1%，彻底打消投资者对恒大高负债的忧虑。

在“利润大增、负债率大降”的同时，恒大也实现规模适度增长。年报显示，该公司营业额3110亿，同比大增47.1%； 总资产17618亿，同比增30.4%，土地储备3.12亿平方米，现金余额2877亿，均位居行业首位。

此次实现史上最佳全年业绩，与2017年初许家印做出的战略转型决策密不可分。去年年初，恒大启动战略转型，从“规模型”向“规模+效益型”发展模式转变，从高负债、高杠杆、高周转、低成本的“三高一低”经营模式向低负债、低杠杆、低成本、高周转的“三低一高”经营模式转变，通过一系列举措实现“增效益、降负债”。

另外，去年恒大成功引入1300亿战略投资，并在两个月内迅速还清1129亿永续债，加上其盈利能力的提升，年报显示恒大净资产大增204%至2422亿，负债率也相应大幅下降。

恒大的降负债决心获得大行看好，国际评级机构穆迪上调恒大债券评级，评级展望为“稳定”。瑞信在最新研报中认为恒大负债率改善明显，并预计2018年将进一步下降。

恒大新蓝图

2020年剑指万亿市值

“今天的恒大总资产17618亿，和上市前08年285.2亿相比，增长了62倍； 今天的恒大净资产2422亿，和上市前08年85.8亿相比，增长了28倍；今天的恒大年利税790亿，和上市前08年13亿相比，增长了61倍……”发布会上，许家印以一连串的增长数字，宣布“新恒大”到来。

尽管与上市前的2008年相比，恒大各项核心指标已经实现数十甚至过百倍的增长，但许家印在发布会上表示，这份史上最佳的年报只不过是恒大发展的“新起点”，“新恒大”拥有更宏伟的发展计划。

随着“新战略”持续推进，恒大将进入新一轮高质量增长期。在许家印描绘的“新蓝图”里，到2020年底，恒大总资产将达3万亿、年销售规模8000亿、年利税1500亿且负债率下降到同行中低水平，成为世界百强企业。

更令投资者兴奋的是，若按1500亿利税的目标计算，2020年恒大净利润或将达800亿，若按照行业平均13PE计算，届时恒大市值将超12000亿港元，较目前有超3倍的上涨空间。

此外，许家印还透露，恒大还将积极探索高科技产业，逐渐形成以民生地产为基础，文化旅游、健康养生为两翼，高科技产业为龙头的产业格局。可以预见的是，插上了“高科技”翅膀的恒大将带给投资者更大的想象空间。

（文/李悠然）