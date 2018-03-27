租房遭遇“被贷款”，租金去哪了？

租客：“糊里糊涂”贷款付了房租，房东却未收到，或陷无房可住窘境

爱公寓：租金被投入到公司运营中，目前正在想办法解决问题

晨报首席记者 张益维

市民郑阿姨将一套房屋租给歆禺房屋租赁有限公司（品牌名“爱生活爱公寓”，以下简称“爱公寓”），可是最近一段时间郑阿姨都未收到房租，当她尝试联系“爱公寓”后却发现，未收到房租的房东，远非她一人。

左等右等，却没等来租金

郑阿姨在松江区拥有一套约108平方米的空置房，2017年，她将该房长租给一家名为上海壹火网络科技有限公司的企业。

今年2月1日，“爱公寓”联系到郑阿姨，告知上海壹火网络科技有限公司已经将她的房源转交给他们经营，需要和郑阿姨重新签订合同。按照合同约定，租金应于每月15日由“爱公寓”转账给郑阿姨。谁知，合同签订后，郑阿姨左等右等，却没等来租金。

2月28日，郑阿姨来到了“爱公寓”位于徐汇区的办公点索要租金，“屋子里面都是房东、租客，很多房东都没收到租金。”更令郑阿姨感到心慌的是，尽管“爱公寓”是按月向房东支付租金的。但是，租住在这些房屋中的租客，许多都是以贷款的形式，一次性向“爱公寓”支付了全年的租金。

为了安抚被拖欠租金的房东，“爱公寓”提出，可以和房东签“承诺书”。这份“承诺书”称：“乙方承诺于2018年3月25日前一次性付清所欠房租和滞纳金，如乙方不能按时付款，该物业的所有权利将自动归还甲方，并且甲方不承担任何违约责任……”

房东胡先生说：“尽管承诺书这么写，但是实际上租客已将房租支付给了‘爱公寓’。如果到时拿不到租金，我们强行让租客搬离，就会引发纠纷，甚至不得不走法律程序。法律程序一走就是几个月。这期间，我们的房租怎么办呢？”

租客心慌，或遇有贷无房

因对“承诺书”上的解决方案存有疑虑，部分房东决定以损失一两个月的租金为代价，与“爱公寓”解约。

这令不少租客感到十分不安。租客小崔通过一个名为“元宝e 家”的互联网家庭消费分期服务平台，一次性支付了“爱公寓”8期租金，即将房租支付到了2018年10月。小崔担心，一旦房东和“爱公寓”解约，他将面临“有贷无房”的尴尬境地。

“实际上，我们很多人都面临这个情况。”租客小孙说，他同样将房租通过“平安好房”提供的分期服务，一次性支付给了“爱公寓”。而他的房东，同样未收到这笔租金。

小孙说：“‘爱公寓’和房东签订的承诺书根本没有考虑租客的利益。如果房东按照承诺书清退租客，租客怎么办呢？”

[三大焦点问题]

部分租客称对贷款不知情

部分租客表示，他们最近才意识到，自己其实是以贷款的形式，一次性将房租支付给了“爱公寓”。

租客小崔告诉记者，在租房环节，“爱公寓”的工作人员向其推荐使用“元宝e家”付房租，“我从头到尾都以为，‘元宝e家’是‘爱公寓’为了便捷收房租，而使用的一种工具。”

“这些人是在乱说。”对此，“爱公寓”法定代表人王先生回应，“‘元宝e家’ 是通过电话形式向其确认的。我这里还有他们确认贷款的通话录音。现在说不知情，是在说谎。”

“我确实向‘爱公寓’提供过身份证照片，也接过电话。但是，工作人员和我解释，这是其财务审核流程需要，并没有说是因为贷款。”小崔说。

通过“平安好房”贷款的租客小孙也告诉记者，他对自己背负贷款一事，感觉“糊里糊涂”，“我一直以为我是在以押一付一的方式支付租金。我可以确认，我从未在任何贷款合同上签字，也从未接到过任何关于贷款的审核电话。我只按照‘爱公寓’的要求，提供过手持身份证的照片。”小孙说。

对此，“平安好房”公关表示，完成贷款流程，贷款者需9个严格的租客身份确认及租赁真实性确认的申请步骤，同时在以上步骤中分别需要阅读并勾选同意 《征信查询授权书和风险告知书》、《借款合同》、《代扣协议书》、《服务协议书》。

为“做大”公司将租金投入运营

据“爱公寓”法定代表人王先生介绍，目前，“爱公寓”已出租的房屋中，大部分租客是以贷款的形式，一次性支付租金的。那么，这些一次性支付的租金去哪了呢？

对此，王先生表示，这些钱已经被投入到“爱公寓”的运营中。“我们要在各地建工作处，收到的房子还要进行改造，这些都需要大量的资金投入。出现资金问题，是因为有一笔投资款，延迟到五六月份才能到位。另外，我们与分期平台的合作也出现了问题，以分期形式支付租金的租客数量下降也是原因之一。”

王先生告诉记者，之所以将租客租金投入到运营中，是为了“做大”，“之前，有融资方告诉我们，我们将规模做大后，够获得新一轮融资。”

“爱公寓”尝试与房东签补充协议

“我们还在想办法解决问题，网上说已经 ‘跑路’ 的情况是不属实的。”王先生说。

为“爱公寓”租客提供分期贷款服务的“平安好房”也声明：“针对已经退租的租客，可申请终止好月付，相关款项由好月付与 ‘爱公寓’结算。因‘爱公寓’延迟退款、房东上门清退、租金转付‘爱公寓’提供其他渠道等原因造成的逾期不进入征信。”

与此同时，“元宝e家”也发公告称：“针对‘爱公寓’已经办理退租但未终止‘房租e分期’产品协议的租客，请您向‘爱公寓’提出申请，我司与上海‘爱公寓’确认以后会为您终止‘房租e分期’产品协议，相关款项由‘元宝e家’与上海‘爱公寓’结算。”

25日，是此前“爱公寓”与房东约定一次性付清所欠租金和滞纳金，或解除合约的截止日期，许多房东前往“爱公寓”公司所在地索要租金。

记者在现场看到，“爱公寓”工作人员要求前来索要拖欠租金的房东与“爱公寓”签订一份新的《委托代理合同补充协议》，该协议要求：“甲方（房东）在收到乙方（‘爱公寓’）欠款后不再追究乙方本次的滞纳金及违约责任，甲方不得收到房租后继续收取租客租金、赶租客、换门锁等违约行为”，同时，“自2018年6月份开始，若乙方逾期10个工作日仍未付房租的，原合同自动终止……”

现场工作人员称，只要房东签了这份补充协议，3到5个工作日就将收到拖欠的租金。

“补充协议从6月份开始计算逾期，是为了留一定时间核查房源，确认房东没有驱赶房客。”现场一名“爱公寓”工作人员解释。

记者看到，有部分房东已接受了这份补充协议，但仍有部分房东心有疑虑。