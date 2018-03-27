历史博物馆首日观众6200余人 1100余件文物展示上海6000多年历史-“触摸”上海的历史

晨报记者 詹 皓

成立于1953年的上海历史博物馆，几十年来几经易址，终于选址在南京西路325号，以上海历史博物馆、上海革命历史博物馆双馆合一的面貌呈现在观众眼前。昨天两馆正式免费开放，多年的期盼引发观众早早地排起长队，最早的排队者5点多就到了。截至闭馆，开放首日共接待了6200余人。

馆方表示，按照习总书记“让文物活起来”的重要指示，历博的展陈体系以故事线挖掘历史文物内涵，叙述上海故事，在体验区注重新媒体及视觉技术的应用，在与观众虚实互动中呈现历史，通过互联网建设以大数据数字展示为核心的永不落幕的智慧博物馆，致力于打造一座上海的新概念历史博物馆。

共展陈1100余件文物

上海历史博物馆馆长胡江表示，上海拥有6000多年的悠久历史和灿烂文化，上海既是近代中国历史的缩影，又是近代中国光明的摇篮。上海是中国共产党的诞生地，是一座有着光荣革命传统的国际化大都市，在中国近现代特别是在中国共产党的历史上具有极其重要的地位。上海历史博物馆正是全面反映上海这座城市历史最重要的窗口。

上海历史博物馆共展陈1100余件文物，吸纳上海史最新研究成果，遵循“以城市史为脉络，以革命史为重点”的原则，全面梳理上海历史脉络，展现城市发展各个历史时期的重要节点和重大革命历史事件，和以展示中国古代文明的上海博物馆、展示中国近现代艺术的中华艺术宫在定位上截然不同。

四大部分呈现上海历史

在对于上海6000年历史的展示安排上，馆方表示，博物馆分为“序厅”、“古代上海”和“近代上海”和“尾厅”四大部分，通过9个单元，综合反映上海社会发展历程和人文历史特征。

底楼序厅，综合介绍上海历史发展脉络和历史地理信息。二楼是“古代上海”展厅，以6000年前的马家浜文化拉开序幕，崧泽文化、福泉山文化、良渚文化一一展现，着重介绍上海地域范围内从远古到清朝中期的社会发展。

三楼、四楼展示“近代上海”，下设7个单元，“上海开埠，国中之国”、“中西交汇，城市转型”、“辛亥革命，上海光复”、“中共创建，开天辟地”、“经济中心，远东都会”、“同心戮力，抗战风云”和“争取民主，都市新生”。

尾厅部分，则通过短片选取1949年上海解放以来社会进步、经济发展、人民幸福生活的70余个精彩瞬间，通过视觉展项表现了上海取得的伟大辉煌成就。

观众每天限流1万人

昨日上海历史博物馆首日免费开放，观众以老年人为主，通过蛇形栏杆井然有序地入场。历博方面表示，为了不影响交通，博物馆门口设置栏杆，由工作人员指导观众排队入场。博物馆每天限流1万人次，接近限额时会及时告知观众。

馆方也提醒观众，博物馆每天9点至17点向市民免费开放（16点停止入馆），每逢周一闭馆。20人以上团体可以预约参观，因场地限制，馆内无法停车，请驾车观众就近寻找公共停车场。

[展厅亮点]

展出多版本《共产党宣言》

在四楼“近代上海”展厅，展出了多个版本的 《共产党宣言》，以铭记历史。中共一大、上海总工会、《新青年》 编辑部旧址等上海重要革命史迹，也以多媒体互动地图的形式呈现了出来。

海派文化也一一历数

展厅中，除了上海出版的老杂志、老画刊、老图书之外，还有鲁迅、茅盾、郭沫若、胡适等文化名人的珍贵手稿。而康有为、吴昌硕等人的作品展示，则反映了海派书画的精彩纷呈。海派戏曲、戏剧则通过栩栩如生的模型展示，参观者可选择昆曲、海派京剧、越剧、沪剧、淮剧等剧种尽情观赏。

镇馆之宝是百子大礼轿

博物馆内有不少罕见文物让人大开眼界。其中艺术性最强的，当属高达2.8米、上下分7层、黄杨木雕刻、历经10年制成的百子大礼轿，这也是上海历史博物馆的镇馆之宝之一。

老上海故事“摸出来”

序厅中设置了巨大的多媒体互动数字展墙，通过触摸数字展墙，参观者可看到唐宋元明清以来上海的海岸演变、市镇分布等，触摸屏还贴心地设置了儿童视角和英文版，以方便参观者。

展厅中的老上海路名和老市镇介绍，也十分吸引观众，通过触摸屏幕，观众可以了解自己所熟悉区域的昔日地名和概况。上海百校校歌展示，观众在了解上海各所历史名校资料的同时，可以聆听该校的校歌。