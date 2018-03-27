举头思儿女，低头刷手机

子不语

中国社科院国情调查与大数据研究中心、腾讯社会研究中心等机构日前联合发布《中老年互联网生活研究报告》，针对50岁以上的中老年人做了个调查，结果显示中老年的网络生活比许多人想象的更丰富。

在整体网民中，中老年网民数量增加更快。报告数据显示，从2012年开始，50岁以上网民群体在网民整体中所占比例直线上升，到2017年达到10.6％。而微信官方数据显示，2017年月活跃的55岁以上用户达到5000万人，比2015年50岁以上的1263万人多了好几倍。

这一数据，大大推翻了此前人们“移动互联将老年人排斥在外”的印象，老年网民已经成为网络世界坚不可摧的一分子，而且这个趋势将进一步扩大。

当然，仍然还是有老人不会上网不会用智能手机。这两天，我妻子的外婆来上海玩，她就从来不知道WIFI和4G是何物。老人家在老家每天最大的事情就是一天烧三顿饭给小儿子吃。小儿子今年50好几的人了，一家三口一年三百六十五天风雨无阻都到老母亲家去蹭饭，其他兄弟姐妹都对此有很大意见。老外婆将近九十岁了，还让她如此操劳于心何忍？可老外婆到了上海，虽然对小儿子不给饭钱这一点有些牢骚，但是言语之间对小儿子仍颇有维护之意。想了想也就明白了，老外公走了，剩她孤单一人，有个孩子能每天坐在她对面吃饭，哪怕这种陪伴只是来自儿子吃白食的心，她仍然愿意贴钱贴力。

我们这一代的父母大多就只有一个孩子，估计贴钱贴力也没有办法留下孩子每天在家吃饭。无论是出于打发时间的需要，还是出于要和子女联络的需要，都是他们努力学习并加入到移动互联大潮的强大驱动力。就像我父亲，因为青光眼动过两次手术了，三千多度的近视，每天还拿着个放大镜看电脑看手机，怎么劝都是一句话打回来：不上网你让我每天干嘛？

好吧，感谢移动互联的及时出现，让独生子女一代的父母晚年可以不那么孤单；感谢移动互联的出现，也让我们内心的负疚感稍微少一些。没时间陪伴父母，就送他们一部iPhone X吧。

这是一种很无奈的想法。报告同时显示，67.3％的中老年人在互联网上被骗过。其中，在朋友圈被骗的比例占69.1％，微信群中被骗的占58.5％，通过微信好友被骗的有45.6％。中老年人受骗最多的类型分别是：免费领红包、赠送手机流量、优惠打折团购。手机和网络给老年人慰藉的同时，也通过各种方式将他们裹挟其中，如此高的受骗比例，除了显示相关监管未曾到位以外，也能反映出他们无论在互联网世界内外，都是如此孤立无助。

除了上当受骗之外，他们也同时沦为各种营销号最好忽悠、帮忙传播的对象。相信你们每个人，都经常会收到老年亲人自以为善意的转发：《天哪！快看！每天干这几种事情等于慢性自杀》、《想要安全就转，这几样事情你不能不知道》……报告数据显示，75.8％的中老年人会上网看新闻资讯。可在对这种转发不屑一顾的同时，你有没有想过你的父母为何整天都被这些低质量的资讯所围绕？

即使报告显示超过一半的中老年人会自行使用各种搜索工具，但上了年纪、沉浸在互联网世界里的老年人，他们比起受过更好教育、频繁与社会接触的下一代，明显缺乏在泥沙俱下的网络讯息里分辨真伪、好坏的鉴别力，再丰富的互联网资讯比不上和子女真正的交谈聊天。移动互联和手机号称打破一切空间的障碍，但虚拟的面对面比起现实的面对面明显还有遥远的距离——也是前几天网上的热点，31个电话喊不来癌症老人的儿子。当面对一颗冰冷的心的时候，即使通讯技术再先进又有何用？

前些天，亚马逊CEO贝索斯携一条机器狗现身Mars2018，这是世界首富的新宠物。不知道到我们老的时候，会不会有另一份关于机器宠物在老年人中的普及率，来证明有着比移动互联更先进的AI技术陪伴的我们，老年生活并不孤独？