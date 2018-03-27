静安：用国际水准打造创新创业热土

73家园区，258家高新技术企业，各类专利申请3066件，4721家注册新企业，帮扶850人创业，新增48350个就业岗位，3年累计创业带动就业16629人......这是静安区2017年创新创业的亮眼成绩单。3月22日下午，“梦想同行 携手跨越”静安区2017年度创新创业促进就业百家优秀企业表彰活动在上海商城剧院举行。这是静安区第两年对创新创业促进就业企业进行表彰。连续两年的表彰活动，进一步关注民生需求、聚焦企业发展、精准服务企业。

实现新提升，为企业发展跑出加速度

2017年是静安的“提升”之年，也是全面深化改革向纵深推进的关键一年。静安全力优化营商环境，把放宽场地登记要求作为简政放权的“先手棋”，探索实施了“工位登记”“集中登记地”等一系列创新举措，在有效破解制约投资创业场地资源瓶颈的同时，大大降低了初创型小微企业的商务成本。同时静安把“智慧”嵌入服务，通过实行 “一口式受理、一张网通办、一条龙服务、一次性办结”，提高公共数据利用率和转化率，成功跑出静安政务服务的“加速度”。

成就新梦想，为小微企业“双创”添动能

为了让小微企业顺利成长，活跃创业氛围。静安区下足功夫， 创建“比赛+培训+服务”的工作模式，主动与市妇联、市人社局合作，共同开展上海市女性创业大赛，挖掘创业新苗。充分发挥社会组织、高校的资源优势，共建高校创业指导站和创业见习基地，成立青年创业导师团，开展创业训练营和创业新秀评选活动，多形式、全方位为初创型企业激发成长活力。

如今已是VR创业企中领军者的上海青瞳视觉科技有限公司， 也入围了本次百家优秀企业。其负责人谈起创业在静安，感言享受到了高质量的公共创业服务。由于VR企业设备庞大需要较大的空间，上海大学科技园与静安区都给予了很大的支持，不仅减免了一部分场租，还提供人才支持。另外，静安人社还为青瞳对接了科委相关资源，促进了公司的良性发展。

追求新跨越，擦亮国际创新创业品牌

静安拥有得天独厚的中心商务区，优质的公共服务，国际化的生活环境，近年来政府不断融入全球创新孵化网络，全力打造有影响力的国际化创新创业城区，努力实现新跨越。

在做实做强做优本土众创空间的基础上，静安相继吸引跨国孵化平台Australian Landing Pad、全球知名的联合创业办公鼻祖wework，吸纳了来自15个国家与地区的创业者以及运营团队、风投机构入驻静安。同时鼓励XNode和P2等品牌众创空间加强与海外创客基地、创客团队互动交流，主动承接服务全球创业团队的主题活动。另外，静安依托市北高新美国创新中心和众创空间联盟，借道“硅谷”，探索建立离岸离地创新创业基地。

上海大学上海温哥华电影学院则是静安区引进国际资源的另一大显著成效。为了提升上海电影工业对标国际。静安通过建立环上大国际影视区，提供优质的人才公寓支持等措施，实现校区、社区、厂区、园区四区联动，为上海温哥华电影学院吸纳国际电影专业人才资源入驻静安创造良好条件，培养中国电影工业产业急需的高技能人才。

“引进来”、“促交流”和“走出去”三步走战略，全方位打造静安国际创新创业的品牌，将世界优质资源转化为静安发展优势。