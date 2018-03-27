全国“两会”后上海市委中心组首次学习会，专题学习宪法！

市委中心组今天下午举行学习会，听取中国法学会副会长、学术委员会主任张文显关于学习宪法，深入贯彻落实党的十九届二中、三中全会及全国“两会”精神的专题辅导报告。市委书记李强强调，要深刻认识宪法修改是以习近平同志为核心的党中央从新时代坚持和发展中国特色社会主义全局和战略高度作出的重大决策，准确把握宪法修正案的核心要义和精神实质，切实加强宪法的宣传贯彻实施，使遵守宪法成为全体人民的自觉行动，为全面依法治国提供强大推动力。

张文显的辅导报告围绕习近平总书记关于宪法的重要论述作了深入解读，就宪法修改的重大意义、总体要求、基本原则和主要内容等作了全面阐释。与会同志联系工作实际交流了学习体会。

李强指出，宪法是国家的根本大法，在党和国家事业发展中发挥着极为重要、独特的作用。这次宪法修改，及时将党和人民创造的伟大成就和宝贵经验写入根本大法，有力推进了国家治理体系和治理能力现代化，为新时代坚持和发展中国特色社会主义提供了有力的宪法保障。我们要深刻认识宪法修改的重大意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央决策部署上来，统一到宪法明确的国家根本任务、发展道路、奋斗目标，以及经济、政治、文化、社会、生态文明建设和国家各方面事业的要求上来，不断提高依法治国、依宪治国各项工作水平。

李强指出，全面把握宪法修正案的核心要义和精神实质，关键是要学懂原文、悟透原理、深刻领会。重点要牢牢把握这次宪法修改，一是把根本问题载入根本大法，确立了习近平新时代中国特色社会主义思想在国家政治和社会生活中的指导地位；二是明确了新时代的目标任务；三是旗帜鲜明地强调了党的领导；四是完善了依法治国和宪法实施的举措；五是把一些重大制度安排以根本法的形式固定下来，更好发挥了宪法的规范、引领、推动和保障作用。

李强强调，宪法的生命在于实施，宪法的权威也在于实施。要按照中央部署要求，深入推进宪法学习宣传教育，切实抓好宪法贯彻实施。要大力弘扬宪法精神，形成学习宪法、尊崇宪法、遵守宪法、维护宪法、运用宪法的良好社会风尚。要用更加科学有效、系统完备的制度体系保证宪法实施，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，把依法治市工作提高到新水平。各级党组织和党员领导干部要自觉增强依宪治国、依宪执政理念，带头依法办事，带头维护宪法和法律权威，做尊法学法守法用法的模范。

题图来源：陈正宝 摄