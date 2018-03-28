原油期货上线门槛高-40元就可在银行炒原油

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

实习生 郑榆子

3月26日9:00，中国原油期货在上海国际能源中心（INE）正式挂盘交易，人民币原油期货SC1809合约开盘价格为440元/桶，涨5.77%。中国原油期货的交易单位为1000桶/手，最低保证金是合约价格的5%，投资者门槛是保证金账户可用资金余额不低于50万元人民币，这就把大部分普通投资者挡在了门外。那么普通投资者想要炒原油怎么办？记者了解，目前市场上炒原油的平台比较多，但是正规的不多。普通投资者可以在部分银行的原油交易平台交易，相对比较正规，而且门槛比较低，按目前的油价，40元人民币就可以交易一笔了。

原油期货门槛50万元

中国的原油期货采用国际平台、净价交易、保税交割和人民币计价。根据之前公布的原油期货合约及相关业务细则，原油期货合约的交易标的为中质含硫原油，交易单位为1000桶/手。最小变动价位是0.1元人民币/桶，最小涨跌停板幅度是4%（单边市情况另有规定），最低保证金是合约价格的5%。

中国原油期货的最大亮点是，以人民币计价、可转换成黄金。这将对美元在国际原油贸易结算中所处的主导地位构成冲击。分析人士称，这样的制度创新在不少交易商看来是极大的诱惑，他们可以避开使用美元、同时又有权拒绝接收人民币，等于变相把人民币挂钩黄金。

作为一种新的期货品种，个人如何投资原油期货呢？原油期货是我国第一个引入投资者适当性制度的商品期货。参与原油期货的投资者必须满足投资者适当性制度规定的条件，即：充分熟悉和了解期货市场制度和风险，具有交易经验或参加过原油期货仿真交易，通过交易所的测试，个人投资者资金门槛50万人民币或等值外币，机构投资者资金门槛100万人民币或等值外币。

对于个人客户来说，申请交易编码前5个工作日保证金账户可用资金余额均不低于人民币50万元或者等值外币。实际上，投资原油期货，不仅资金需求高，对专业知识的要求也比较高。

银行账户原油门槛低

如果说原油期货的高门槛不适合普通投资者，那么部分银行推出的账户原油倒是可以让普通投资者练练手。所谓的账户原油是银行向个人客户提供的以原油为标的的交易产品，采用保证金模式交易，只记份额、不提取实物，分人民币和美元两个币种。客户可根据银行报出的账户原油双边报价买入或卖出账户原油份额。账户商品报价综合考虑国际商品价格走势、客户所在银行的交易头寸及市场流动性、外币/人民币汇率等因素后，在价量平衡的原则基础上开展。这类业务的交易门槛低，账户原油的最小交易单位为0.1桶。

据了解，目前工商银行、中国银行，交通银行等多家银行支持账户原油产品。交通银行近日刚刚推出针对个人客户推出的记账式原油产品，以北美WTI原油为投资标的，交易报价实时联动国际市场，支持以人民币直接进行交易，可多空双向无杠杆T+0交易，起点仅为0.1桶（40元人民币左右）；交易时间横跨亚欧美主要市场交易时段，每交易日的交易时间长达18个小时，为周一至周五早上9点至次日凌晨3点，周六零点至3点。交行记账式原油操作方式也较为便捷，手机银行支持7*24小时开户，交易时段内亦可进行实时交易、挂盘交易和业务查询。

工商银行的账户原油产品按照报价参考对象不同，分为账户北美原油和账户国际原油：账户北美原油同样参考WTI原油价格报价，账户国际原油参考布伦特原油期货合约（Brent）价格报价，支持人民币和美元交易，交易时段与交行相同。

中国银行则是推出原油宝产品，支持美元和人民币同时交易。WTI与布伦特原油以美元和人民币计价。交易时间为8点至次日0点。若为合约最后交易日，则交易时间为8点至22点。

净值型原油理财产品面市

如果说担心炒账户原油风险大，那么与原油相关的理财产品也可以考虑。原油期货挂牌上市首日，工商银行于上海同步召开“工银量化挂钩原油理财产品发布会”，推出全球首只以量化策略挂钩境内原油期货的资管产品，不仅领行业之先，也为投资者提供多元化的方式参与中国原油期货市场。

工行相关负责人表示，工银量化原油挂钩理财产品是具备银行理财特色的净值型资管产品，以固定收益类资产为客户提供低风险低波动的基础收益，通过量化技术参与原油期货的交易，与投资者分享原油资产的长期投资回报。目前，工商银行依靠自主期权定价能力与商品敞口风控、平盘交易技术，已经推出一系列基于多类股票指数、贵金属、大宗商品等标的资产的多种结构的量化挂钩型理财产品，产品结构合理、收益稳定、风险可控，长期以来取得了良好的市场反响。