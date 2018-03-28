晨报记者 王丹

对话“璐璐给妈妈的信”当事人：

和妈妈没啥轰轰烈烈的事，但现在想起每件都难忘

她把微博当成和母亲通信的邮箱，事无巨细地讲述失去母亲之后自己和父亲每天的生活。

她给这个“邮箱”命名为“璐璐给妈妈的信”，这是在2012年6月母亲逝世后的第十天开

通的，自那以后，每天她都会对着微博汇报琐事，有时候一天一条，有时候一天三条，就像母亲在世时两人通电话的频率一样，偶尔有一天没有对着微博说话，隔天，她都会在上面解释一番。

翻看郑璐的空间，就像心虚的剽窃者一样。这里有1553条微博，每句开头都是：“妈，……”初期，她告诉母亲的内容多是自己和父亲如何沉浸在痛苦中，尽管像孩子一样抱怨母亲的早逝，但仍祈求母亲能出现在自己的梦中，末了，加一句：“妈，想你。”

后来，不知道从何时开始，失去至亲的痛苦被稍稍驱散，情绪的表达少了，她开始说些每天的遭遇。郑璐给妈妈写了六年的信。她的微博签名是：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。我曾无数次签名说时光无法倒流，请珍惜身边的人。可是，我仍然没有珍惜住，还是留下了太多的遗憾。”或许正是这种遗憾在许多人心里生过根，昨天，郑璐的微博被送上了热搜榜，有人触景生情地给她留言讲述至亲去世的经历，也有人觉得郑璐的举动是在祈求别人的怜悯。

[对话当事人]

“五年前就上过热搜，当时有点抗拒”

新闻晨报：昨天微博被推上热搜榜，感到意外吗？

郑璐：一点儿不意外。其实五年前就已经被很多记者报道过，那时候母亲刚过世一年，我比较抗拒，觉得母女之间的秘密好像被泄露了。昨天微博粉丝上万地往上涨，手机响个不停。

新闻晨报：昨天微博阅读量有十一万多，这次情绪起伏还像五年前一样吗？

郑璐：后来统计有三十万，这次没有五年前那么抗拒，心情跟五年前也不一样啊，平复了。那个时候说实话我是网盲，不知道可以设置成自己可见，如果知道我不会把这些内容公布于众。很多网友留言说，通过这些内容他们意识到要孝顺父母，这改变了很多人，也有一些人和我产生了共鸣，这也是为什么后来我没有设置成自己可见的原因。

新闻晨报：以后会设置仅自己可见吗？

郑璐：以后不会设置，毕竟这东西是个虚拟的网络，谁知道这是谁呢。

新闻晨报：有人说你到现在还没走出来？

郑璐：有特别多的人鼓励，也有人说我没走出来，都有好几万留言，没法挨个回复。没有什么走不出来的，已经养成一种习惯了，生活什么的其实挺正常的。这种事谁都安慰不了，得自己调节，随着时间的流逝都会一点一点得到平复的。也有网友在微博下面说自己姥姥过世很伤心，我们之间的共鸣不在一个频率上，至亲和隔辈差很多很多，我也经历过我奶奶爷爷过世，情绪完全两样，至亲过世就等于要了你的命。

“就像她在时每天给她打电话一样”

新闻晨报：为什么选择微博写信的方式表达对母亲的思念？

郑璐：因为我妈在世的时候，每天都打好几通电话，虽然我们在同一个城市，但我妈对我不太放心，不管多大岁数，我们在父母眼里都是孩子。所以想到以写信的方式跟她继续唠嗑，主要就是汇报一天干了什么事，见了什么人。

新闻晨报：早期有时候一天会写两三条。

郑璐：对，没有写的固定时间段，刚开始一天会写好几次，后来有时候顾不上写，七天写一次也是有过的，但一般保证两三天都会写。如果忘了，心里会很愧疚，所以每次都道歉再告诉她原因。

新闻晨报：据说除了微博，你也会以手抄的方式把微博上的内容记录下来？

郑璐：这个习惯持续了两年，本子上写得太多了，一到清明节或者忌日的时候就会把手写的版本烧给妈妈看，我相信妈妈一定会看见的。

新闻晨报：父亲知道你有这个习惯吗？

郑璐：他知道我会在微博上给妈妈写信，应该偶尔也会看看的。

“等我到八十岁了，还是一样会想她”

新闻晨报：母亲在你心中是怎样的人？微博上看她在世时比较唠叨？

郑璐：就是一个普普通通的老太太，很节俭，你想不到的节俭。有时候我在外面吃饭，她就会说我乱花钱或者不着家，其实我总体还是受她的言传身教，只是日子越来越好，花钱肯定比以前大得多。她还会骂我不做家务，什么活儿都是她和我爸干，我不光是懒，我也不会做家务。

新闻晨报：母亲是做什么工作的，很忙吗？为什么你微博上会说她吃饭糊弄？

郑璐：她是个会计。因为要给我带孩子，所以不太按正常时间吃饭，宝宝和我妈的感情十分深厚，我妈走后，宝宝看见我妈来我家经常穿的鞋，会盯着叫“姥姥姥姥”。我妈过世了，孩子才由宝宝奶奶带着。

新闻晨报：父亲和母亲的感情一定也十分好吧？

郑璐：他们感情老好了，我爸什么都听我妈的，什么事情都依着她，有时候我妈发脾气，我爸也不跟她一般见识，家里都是我妈说了算。我妈过世，家里塌了一半多，没有妈了，那个家还算家吗？2012年6月我妈脑溢血被送到医院抢救，我是凌晨一点接到我爸的电话，我妈过世时才59岁，想她啊，刚开始每封信结尾都会告诉她想她，用了四年情绪才稍微平复了，但是不管过了多少年都想她，等我到八十岁，该想我还一样想她。

新闻晨报：经常回忆母亲在时的样子？

郑璐：肯定啊，我和我妈之间没啥轰轰烈烈的事情，但是现在想起来每件事都难忘。

新闻晨报：听说因为妈妈过世，你打算做公益？

郑璐：对，想做养老院。但是养老院不是想做就能做的，去年准备把想法落实，但是花了很长时间也没找到合适的地方，这个国家有相应要求。