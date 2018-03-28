本周末中超重燃战火-伤病问题缓解 申花全力备战

晨报记者 甘慧

两周的联赛间歇期，让此前一直连续作战的申花得到了喘息休整，同时队内的伤员也陆续好转。昨天媒体开放日，毕津浩、朱建荣已经参加全队合练，拉伤较为严重的曹赟定和李建滨也已经在另一片训练场跟随康复师进行单独的康复训练。

2018赛季一开始，申花就遭遇了大面积的伤病，因伤缺阵的主力一度达到了半支球队之多，这给球队的战斗力带来了很大的影响。经过医疗组的积极努力，现在伤病情况终于有所缓解。李运秋和柏佳骏都已经复出，毕津浩、朱建荣也已经跟队训练。主教练吴金贵说：“随着天气的变暖，球队的伤病球员逐渐康复，大部分伤病员已经能跟队训练，但在对抗训练及比赛方面还是会注意，会有意识地控制一下。”

两周的间歇期，申花只是放假休息两天，就积极备战接下去的中超联赛与亚冠小组赛。对于这一阶段的训练情况，吴金贵也是挺满意的，“感谢球员们在这么困难的情况下能应对过来，尽管目前球队成绩不是太理想，但能止住下滑趋势是非常关键，对球队的信心有所帮助。这两周的间歇期训练非常重要，球员在间歇期的训练都非常好，面对大量的训练，球员们都能积极投入，球队整体的精神层面以及心理状态都非常好。”

3月31日晚，申花将在虹口足球场迎战华夏幸福。采访中，吴金贵也谈到了这个对手，并表示华夏幸福是一支颇具实力的球队，“华夏幸福是一支强劲的队伍，整体实力非常强。当然我们在主场作战，也做了积极准备，在周末的比赛中会全力以赴，我们既要打好比赛，又要取得好成绩。”这个间歇期，莫雷诺和罗梅罗都回到各自的国家队，参加国家队的热身比赛，两人要到29日才能返回上海，留给两人的备战时间比较少，吴金贵说，“国家队球员赛程更加密集，他们将要付出更多。对于球队来说肯定会受到影响，但我们做好了不是所有外援都能上场的准备，其他的球队也有类似情况。”

在与华夏幸福的这场比赛前，俱乐部还为整体转让到申花的根宝99/00梯队安排了亮相仪式。俱乐部表示：本周六晚上海绿地申花vs 河北华夏幸福的中超联赛前，将在虹口足球场举行绿地申花99/00梯队全体球员亮相仪式，并进行30分钟的垫场赛。仪式开始时间为17点45分，垫场赛时间18点至18点30分。

昨天的采访中，吴金贵还谈到了近日备受关注的球员文身的话题，“到目前为止，俱乐部还未收到相关的禁止文件。球员作为公众人物，需要在这方面做好管理，我们会进行适当劝说。我们会对以后的年轻球员进行教育引导，不去文身。当然，管理文身不是我们主要任务，我们的首要任务是在比赛上。”