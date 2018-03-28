看港珠澳大桥9天畅游南方8地最低仅1680元-上海首都国旅、锦华国旅、平安国旅等携“乐夕游”联合重磅推出　南下特惠旅游包列

香港电影曾经是内地眺望中国香港的一个窗口，无论你是40、50还是60年代的人，对于荧幕上出现的维多利亚港、浅水湾、海洋公园相信都不陌生。而如今这些活跃在荧屏上的一个个坐标我们可以亲身一一去感受和体验！

比起中国香港，中国澳门地方小了很多，但故事可不少。那述说历史变迁的大三巴牌坊、神秘的妈祖庙、意义深远的莲花广场等等，你到了澳门后就能真正领略它的风采。除了香港澳门，本条线路还将去南方的多个城市。

值得一提的是，直通车自推出以来，便广受好评，这条线路不但景点数量多、品质优，而且包含往返空调火车卧铺及各地交通费用、酒店住宿、用餐、各地景点门票等费用，连导游服务费、香港小费和漓江船票都包含了。并郑重承诺：绝不强制购物、加点！

活动线路一：空调沪港特快列车香港-澳门-珠海-广州-桂林-阳朔-长沙-韶山9日游活动报价：上铺1780元、中铺2080元、下铺2380元、软卧2980元活动线路二：桂林直接返回，不去长沙和韶山，再减200元；出发日期：4/9、13、21、25；5/5、9、15、21、29

报名地址电话：

1.首都国旅（L-BJ-CJ00274）61425273上海火车站南广场对面；

2.锦华国旅（L-SH-CJ100025）62286999汉口路515号；

3.平安国旅(L-GX-CJ00034)60538788四川北路1318号；

24小时热线：18516221936王经理(上海各区及崇明皆可报名)

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（仅剩最后200个名额）

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