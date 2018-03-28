上京“Follow me”时尚课堂开班-“京剧跟我学”人气旺 四岁小孩也报名

记者 邱俪华

晨报讯 日前，由上海京剧院主办的第20期“Follow me 京剧跟我学”时尚课堂（以下简称“Follow me”）开班仪式在上海周信芳戏剧空间举办。今年的报名尤其火爆，报名者年龄最小的只有四岁，297个名额两天内被“抢光”。

从上世纪80年代中期开始，上海京剧院就致力于京剧艺术的普及，以各种形式进行推广传播。1992年，专门成立业余艺术学校，深入上海各大、中、小学和幼儿园进行推广普及，26年来覆盖全市100多所学校，累计授课近9万课时，惠及学生近7万人次。于2007年开班的“Follow me”时尚课堂，则是首个不依靠政府财政补贴、按课时收费的戏曲业余培训班，也是首个全部由专业演员担任教学的培训班。“京剧明星公开课”“国粹好邻居”“小京继人”等项目也逐步推出，进一步开拓了社会各界与京剧艺术的交流渠道。据统计，“Follow me”项目自2007年第1期开班以来，每年分春秋两期向社会公开招收，从最初的7名学员，逐渐发展至今每学期拥有近300名学员，累计学员总数逾6000人次。

今年，“Follow me”春季班共开设老生、青衣、老旦、武旦、花脸、京胡、少儿旦角等18个班，录取学员297位，采用在线报名和线上付款的方式。在报名信息发布后短短48小时内，所有名额均一抢而空。据统计，本期共计报名人次逾1000人，其中近80%是首次报名，报名者年龄较往期呈低龄化趋势，平均年龄为34岁；18岁以下的青少年占比近20%，其中年龄最小的仅四岁；22岁至45岁的青年白领占比逾55%。

学戏氛围缘何如此火爆？上京透露，本期“Follow me”正逢上京“Follow me”十周年，为了给新老学员提供更优质的课程内容及服务，剧院在整体课程设置及配套服务上都做了相应的升级。在师资配备上，本期90%以上的任课老师是工作在演出第一线的青年演员，大部分老师曾在往期的“Follow me”中多次任教。课程内容方面，不仅包含了大家耳熟能详的传统剧目，还新增了上京近年来的新创剧目《曹操与杨修》《狸猫换太子》《月光下的行走》等。同时，剧院还将为学员提供更多全方位了解感知京剧的平台，包括组织观看演出、探班后台、观摩响排等。

值得一提的是，预计今年年底，位于岳阳路168号的上海京剧传习馆将正式落成。届时，传习馆的3号楼将专门用于开展京剧普及推广活动。目前，已经竣工的1号楼将为春天报名的这期学员提前开放，他们将可以在岳阳路的老洋房里学习和品味京剧。而今年暑假，上海京剧院还将为一批来自美国普林斯顿大学的学生开设为期三周的京剧研习课程。