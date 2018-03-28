《心迷宫》导演忻钰坤新作四月上映-《暴裂无声》 体验人性善恶

晨报记者 陆乙尔

三年前，导演忻钰坤的长篇处女作电影《心迷宫》多线叙事的精彩设计让不少人惊艳。如今，观众马上能看到这位青年导演的新作——由宋洋、姜武、袁文康、谭卓等主演的犯罪剧情片 《暴裂无声》将于4月4日在全国上映。昨日，忻钰坤携主演宋洋来到上海，与现场观众分享了影片拍摄的台前幕后。

新片讲述成人世界的“恶”

《暴裂无声》讲述了2004年冬，一个北方矿业小镇上，牧羊少年放牧后没有回家。两天后，矿工张保民（宋洋饰）得知儿子失踪的消息赶回家中。三天后，律师徐文杰（袁文康饰）的女儿也跟着失踪，徐文杰拿起电话打给他能想到的唯一嫌疑人，即黑白两道通吃的煤老板昌万年（姜武饰）。两起本来毫不相干的失踪案意外地关联到了一起……

前作《心迷宫》讲述的是封闭的村庄，悬疑前置的凶杀以及阴差阳错的众生相，多人视角下精巧的叙事结构最为影迷称道。《暴裂无声》 同样是三个人物三条故事线叙事，在人性的挖掘上则更深一步，煤老板的贪婪、背德律师的沉默、失语矿工的暴力抵抗，利益链条上每个人的内心戏码都是导演对成人世界“善与恶”的理解。

身兼导演与编剧，忻钰坤透露，写剧本时最困难的就是寻找三条故事线的平衡，“这三个人直到最后才有了交集，之前三条故事线几乎是平行前进的，这样就导致深入表现人物的时间少了。但剧作上还是要一直牢牢抓着一条线，给观众最核心的东西，让观众自己去思考。”

结尾张保民仍然没有找到孩子，这样的结局令观众心情沉重。对此，忻钰坤解释道：“我们生活中当然心向光明，希望社会是美好友善的，但人性复杂，肯定会有阴暗面的存在。观众看片时可以去触碰罪恶，体验那种极端心理，最后又会安全回到座位上。这样的体验不仅能给予刺激，感受人性，我更希望当有一天你在生活中面对选择的时候，不会觉得未知彷徨，因为你已经在文学影视作品中体验过了，知道怎样的选择会带来怎样的牺牲，然后做出更好的选择。”

宋洋为求真实“冒充”群演

男主角宋洋一直是小众剧情片导演的爱将，曾参演过徐浩峰的《师父》《箭士柳白猿》。这次他演的是一位为了寻找失踪的儿子走南闯北的失语矿工，脾气火爆，喜欢动手解决问题。忻钰坤表示：“张保民这样的父亲，很硬朗又很暴裂，会给观众一种新的感觉。”而宋洋则透露，这个角色最难的地方是完全丢掉城市人的气质，毫无表演痕迹地去演一个农民。“张保民是那种生长在农村，又有点顽劣暴力的人，真的需要突破自我。”宋洋表示，他最初为了角色特地增了肥，结果发现“胖子”形象并不符合角色气质，于是又去减肥，力求达到真实自然的效果。

同时，宋洋在刚开拍时就与来围观拍戏的村民打成一片，取了不少经。他打趣道，当地村民都穿得比自己体面，他们特别好奇为什么有一个穿得很破烂的人在拍戏，“我每天跟他们坐在地上唠嗑，还假装自己是隔壁村被拉来当群演的，结果他们都信了。后来聊着聊着整个人气息都变了，一开始剧组工作人员还很容易找到我，后来我人在他们面前，他们都找不到我了。”