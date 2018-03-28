上海作家沈善增病逝-曾著有长篇小说《正常人》

晨报记者徐颖报道 上海作家沈善增因糖尿病并发心肌梗塞，经抢救无效，于昨天凌晨3点50分去世，享年69岁。

沈善增1984年通过自学考试毕业于华东师范大学中文系，1968年赴崇明东风农场插队，1970年起发表作品。1973年调回上海第十六制药厂工作，两次借调到上海文艺出版社担任编辑及从事小说创作。1981年调到市总工会《工人创作》编辑部任编辑。1986年调到上海市作家协会创联室，负责“青创会”讲习班辅导工作。1989年被聘为专业作家，一级作家。

沈善增著有长篇小说《正常人》，长篇纪实文学《我的气功记实》，文艺性论著《上海人》，学术专著《善增读经系列》（《还吾庄子》《还吾老子》《老子走近青年》《孔子原来这么说》《心经摸象》《坛经摸象》）、《崇德说》，中短篇小说集《心理门诊与魔鬼》，随笔集《不惑是一种境界》等。

在很多上海作家眼里，沈善增的一项重要贡献就是在上世纪八十年代担任上海作协“青创会”讲习班老师，大家戏称他为“沈教头”。在沈善增带领的两期小说创作学习班学员中，涌现了孙甘露、金宇澄、殷慧芬、阮海彪、程小莹、沈嘉禄、张旻、朱耀华、徐策、陆棣等日后在上海文坛颇有建树的作家。

和沈善增年轻时都插队上海崇明的作家赵丽宏说，“他是个非常优秀的小说家，我认为他最好的小说是《正常人》，描述了那个时代（上世纪50-70年代）人们的生活状态。读这本小说，能感觉到他对中国社会、对那个时代的思考，非常有个性。”