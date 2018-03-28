“上下五千年”，上海历史为啥有六千年？-上海历史博物馆开馆引发新热点

晨报记者 詹皓

上海历史博物馆3月26日正式开馆之后，引发了参观热，也在网络上成为热点，大家在纷纷关注这个上海最新文化地标的同时，也提出了自己的疑惑，其中有人问：上海历史博物馆介绍中说上海历史6000年，不是一直说“上下五千年”吗？那上海历史为什么会有6000年呢？当然也有人马上嘲笑说：你的历史是数学老师教的吧？

上海历史博物馆研究部研究员、历博学术委员会委员王毅告诉记者，上海历史6000年的说法是确定的，在历博的学术筹备方面，开过几十个会，所有历史论述都是经过了严密的考证，做到专家论证、老百姓认可的程度。当然“上下五千年”或者“中华文明五千年”的说法也是长期在社会上流传，但实际上，随着考古成果不断涌现，中华文明早已不止五千年了，“上下五千年”只是流传的、笼统的说法，要是严谨的话，必须查资料。

上海历史博物馆叙述的上海历史，是按照现有的考古成果来确定的。上海的陆地最早是在上海西部，基本成陆在6000多年前，上海考古发现最早的文明是6000多年前的马家浜文化。上世纪七十年代以来，在考古发掘上海青浦崧泽文化遗址时，在其下层发现了马家浜文化遗存，其中有最早的上海人头骨、中国最早的水井，还发现了中国最早的水稻，它们的年代都距今6000年至7000年，因此，上海的历史就是从6000多年前的马家浜文化拉开序幕。

其后，分别是距今5500多年前的崧泽文化、距今4200多年的良渚文化。1999年，专家在松江的考古中发现了广富林文化，这是一个来自中原的人群，大约在距今4000年前到达太湖流域，并在随后的几百年内渐渐融入当地而消失。良诸文化已经到了原始社会晚期，其后是距今3200年的马桥文化。距今3000年前，嘉定、闵行、奉贤三地的西部大部或局部才形成。此时，包括市中心区在内的上海其他区域仍处在海平面之下。

上海早期成陆地区的文明，是江南地区文明有机整体的一部分，具有一定的发展水平。在史前时期的末期，这些文明逐渐纳入南面的越或西面的吴这两个势力范围。

秦始皇统一六国后，曾南下巡游，当时上海地区还没有形成城市。上海市区成陆约在公元10世纪前叶才全部形成。从汉代到晋代，上海地区主要靠渔、盐之利，经济已相当发达。唐代在今天的上海松江设华亭县，青龙港在吴淞江下游的起点，是唐代对外贸易的新兴港口，航运船只不仅可抵沿海和内河重镇，而且可直达日本、朝鲜。宋初，华亭县以东的海滩，已经成为重要盐场，青龙镇发展更快，时称“小杭州”。元代，上海与广州、泉州等合称全国七大市舶司（即海关），正式建“上海县”，这是上海建城的开始。明清时期，上海经济进一步发展，成为“东南名邑”，一直到鸦片战争。