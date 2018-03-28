“新经济”板块有看头

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市大幅高开，但是走势却呈现两极分化，蓝筹股表现较为疲软，银行、保险高开低走，创指强势上涨，成功站上1800点。午后，股指虽有所下滑，但主力启动山东黄金等蓝筹品种，迅速稳定了阵脚，最后沪市收盘上涨1.05%；创业板指走势更强，收盘飙升3.6%，重新站上年线。

医药股走势活跃

近日医药生物板块走势活跃，相关个股携手上涨。昨日早盘盘龙药业、赛龙药业、昭衍新药、博济医药、益丰药房等5股强势涨停。

对于医药行业的后期走势，机构认为，今年医药行业更显著地符合配置的需求：具备增长的确定性，产业新阶段带来结构性机遇。此轮医药板块结构性增长更具备强劲动力。展望更长时期，系列创新成果逐步落地转化，增长潜力正逐步显现，创新类公司业绩增长提速，估值溢价更具备弹性。医药创新时代的到来，也在促进估值溢价空间的打开，因此建议重配医药股。

芯片国产化势头猛

近年来，针对芯片国产化的政策支持力度正在不断加码。在产业高速发展、政策利好以及技术进步等因素的共同助力下，国内芯片产业成长势头迅猛。

机构认为，中国已是全球半导体最大的销售市场，对下游IC 产品有着庞大的需求，给中国半导体产业的发展提供了动力。同时，国家对半导体行业展现出了空前的支持力度，《国家集成电路产业发展推进纲要》的发布为行业的发展描绘了明确的目标，集成电路产业大基金的成立则为行业的发展提供了急需的资金支持。当前，我国半导体行业的发展正处于黄金时期。根据预测，新一轮周期有望使半导体市场规模在2020年突破5600亿美元，主要的市场需求将由国内带动，主要集中于物联网和5G 通信的领域。

科技板块有望翻身

隔夜美股大涨。美股三大股指创两年半最大单日涨幅。看来贸易战正像笔者前面预料的，不大可能真正打起来。

技术上，笔者近期反复强调的“尽快调整持仓结构，以中长线思维逢低布局军工、黄金、科技、医药、农业及消费等防御性板块”的投资策略基本得到了市场验证。近两日这些板块的股票疯狂上涨，特别是芯片、军工和医药股连续大幅拉升。后市伴随“独角兽”股票的回归加速，以及国家对于“新经济”的鼓励引导，科技板块的估值体系有望重塑，具备IT 核心资产和行业壁垒的科技龙头企业的估值空间将会被进一步打开，逢低依然可以低吸。