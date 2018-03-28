车险三次费改首批七省落地 上海将在铺开后实施-保玻璃、划痕等，沪上现有车险将有升级新方案

晨报记者 林劲榆

昨天，多家沪上车险公司透露，2018年车险条款将出现重大变化，第三次费改已经在多地落地，上海、北京等大城市或将在费改铺开后加入实施，“好车主”的车险保费会进一步降低。与此同时，全面型车险以及三者险限额法定节假日翻倍险也正在报批过程中。

部分地区车险费率再降

根据保监会刚刚发布的《关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知》，四川、山西、福建、山东、河南、厦门、新疆七地将首批实行车险三次费改政策，费率折扣从“双65”到“双75”不等。

多家车险公司表示，上海将不在首批三次费改的试点范围内，从以往费改的经验来看，或将在全面落地实施后加入。

据了解，商业车险保费由基准保费和费率调整系数相乘而来。其中，费率调整系数又由无赔款优待系数、自主核保系数、自主渠道系数等相乘得出。在此前第一次费改两项系数下限为“双85”，第二次费改两项系数下限为“双70”。此次在四川费改两项系数下限为“双65”。

有业内人士推算，具有良好驾驶习惯和安全记录的车主，在四川三年不出险客户商业险保费折扣将达到2.535折；山东、山西三年不出险客户商业险保费折扣将达到2.94折等。

商业车险费改已酝酿多年，于2015年6月开始试点。业内分析人士表示，车险费改对于大型险企更加有利，大型险企客户量大、网点多、服务设备完善，拥有成本优势。

车险市场也在向三大巨头集中，公开数据显示：2017年1至11月，“老三家”财产险公司——人保财险、平安财险、太平洋财险实现原保险保费收入6027.22亿元，在财产险行业的占比高达63.56%。业内分析人士指出，第三次费改后，行业或面临洗牌，一批中小财产险公司被淘汰，或转向非商业车险。

上海车损险性价比将提高

尽管沪上车主难以在第一时间获得三次费改带来的车险福利，但据多家车险公司透露，全面型车损险和三责险新方案即将上市，条款正在报批过程中。沪上车主将很快买到性价比更高的车险，保障范围更全，更加人性化。

全面型车损险是普通车损险的升级版，它涵盖综合型车损险、玻璃单独破碎险、自燃损失险、车身划痕损失险、发动机涉水损失险、机动车损失保险无法找到第三方特约险，以及上述险种的不计免赔率险，并且保障轮胎单独损坏。它还将保障几乎所有的自然灾害，比如现有车损险不保的地震，以及自燃和战争风险等意外。

但是值得关注的是，全面型车损险不包括指定修理厂险、修理期间费用补偿险、全车盗抢险等之前使用情况很少的保障内容。

除此之外，全面型车损险仅有两个附加险：绝对免赔率特约条款和车轮单独损坏除外特约条款。“这两个的附加险均为减少保险责任和降低保费的附加险。”有关保险公司相关人士透露，与以往车险附加险做加法不同，新附加险做减法，增加附加险，保费可以下降，相应保障减少。

与全面型车险几乎同时进入上市程序的还要三者险限额法定节假日翻倍险，购买这一新三责险附加险的车险在节假日出险可以获得更高的保障。