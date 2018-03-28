操盘工作室-避险品种

风雨

虽然市场近来遭遇重挫，但很多机构对后市并不恐惧，甚至还很看好后市，这是怎么回事。

“因为贸易战无赢家，全球避险情绪上升，受影响的不仅仅只是中国企业，其实更多的美国公司也将面临贸易战带来的巨大冲击，全球经济一体化了，你中有我，我中有你，大家已密不可分，近日美股暴挫已是最好证明。同时，美国经历了近9年宽松期后，经济处于强势恢复阶段，虽然财政收入状况还有瑕疵，但企业竞争力在居民消费意愿回升、本币贬值、减税政策影响下不断增强； 而中国经济在2009年快速反弹后经历了去库存、去产能和去杠杆，目前还处于去杠杆阶段，近期的经济增速有所平稳但还需要巩固，所以这世界第一和第二大经济体只有共存共荣才能稳定全球经济形势，若真的爆发全面贸易战，全世界都承受不了。”高智说。中金公司就认为，在近期对增长分歧较大的时点发生的中美贸易摩擦，对短期市场情绪和风险偏好可能带来一定影响，但对于中国的经济增长前景及资本市场表现不必过于悲观，短期市场如若出现连续且幅度较大的过度调整反而为投资者提供了较好的进入时机。

“这跟你上周说的，再跌下去，A股会出现战略性建仓机会道理是一样的。”娇娇说。很多在春节后想买的股票，上周都已经下挫了15%左右，周二出现反弹很正常。

“数据显示，最近主力资金大量净流出的概念共有253类，其中主力资金净流出前列的概念是预增、融资融券、国家队，分别净流出437.53亿元、415.20亿元、390.92亿元，这实际上是有资金在回避短期风险，但这两天资金又明显流了回来。”高智说。每次股指调整或者前景不明时，融资规模都会下降，本周融资需求却有所回升。周二黄金板块很强势，看来这是不确定市场环境下的较好配置品种，有不少投资者又在融资追涨了。

今日行情预测：收阳

仓位：70%

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。