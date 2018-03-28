网络威胁加剧 中国企业不得不多花钱

晨报记者曹西京报道 网络安全威胁无处不在，企业的防御网络被攻击只是时间问题，基本上没有企业可以独善其身，也没有企业可以置身事外。这是安永第20届全球信息安全调查报告发布的信息。该调查结果显示，1200家被访企业中，只有不到50家对其网络安全很自信。大部分企业在不断增加网络安全方面的支出，超过90%受访者预计今年会在这方面有更高预算，高于去年的55%。

在如今的互联世界里，新技术带来的紧密联结性和新浪潮在创造巨大机会的同时，也引入了新风险。无处不在的数字化使得企业占有或使用的每一项资产都是网络中的一个节点，容易遭受无差别或具有高度针对性的网络攻击。世界经济论坛将大规模网络安全事件列为当今世界五大最严峻风险之一。据预测，到2021年，网络安全事件将给全球造成六万亿美元的损失，比2015年翻一番。

安永调查表明，网络威胁增加要求企业给出更积极的响应，87%受访企业表示需要超过50%的预算上浮，但仅12%企业预计实际涨幅将超过25%。相比于全球约4%的受访企业选择降低网络安全预算，中国受访企业认为过去12个月以及未来12个月内均保持或增加预算。

55%的大中华区受访企业表示未来12个月将把防数据泄露作为高优先级的信息安全任务，业务连续性、灾难恢复和隐私保护紧随其后，三方面都远高于全球。

从漏洞角度看，中国受访企业表示最有可能的攻击来源依次为黑客（54%）、粗心的员工（50%）和恶意员工（47%）。