老半斋“入座门槛”：须点三个炒菜

顾客质疑：丰俭自便，来的都是客，不该这样对待顾客

饭店解释：有人甚至自带点心占位，佯称上菜慢就退了

晨报首席记者 叶松丽

不讲理的客人太多太多。其实他们不是来吃炒菜的，是要占这个位子。点一个炒菜是忽悠我们。我心里很明白。比如说他点了一个清炒鸡毛菜，就坐在这里吃面，吃好了，菜没上来，退！每天就是这样退呀退呀……有的甚至外面买了点心进来。

“吃顿饭，一定要我点满三个菜，不然就让我出去！”顾客小王想起3月23日在老半斋遇到的不顺心事，心里还是觉得堵。“我一个人吃不了三个菜，何必强人所难，要我浪费呢？不是说丰俭自便吗？”然而，服务员不容分说，向他下了“逐客令”：坐在这个位子上，至少要点3个炒菜！一气之下，王先生起身离开了老半斋。

昨天中午，老半斋的朱经理说，他们把炒菜区的“入座门槛”提高到三个炒菜，目的是让一些顾客入座时“想一想”，觉得不合算就到外面去吃。

不点满3个菜服务员不理

王先生说，他以前也在老半斋吃过两次饭。“那时候，店里并没有要求顾客必须点三个菜才能坐在那里。”他点了一个炒菜，一盘白斩鸡，服务员说白斩鸡不是炒菜，不算在“三个炒菜”的指标内，他必须再点两个炒菜才能继续坐下去。

“我一个人吃饭，不可能点那么多菜。”王先生说，他是一个学生，虽说三个菜的钱也付得起，但是这样强人所难，让人心里不愉快。“点多了，吃不完，不就浪费了吗？”王先生认为，哪怕他只点一个菜，来的都是客，老半斋不应该那样对待客人。

据王先生说，他没点满三个菜，服务员就不给他下单。“也没有明确叫我走，就到旁边桌子去服务了，把我晾在那里，半天不理我。因为身边顾客很多，看那架势，他们觉得少我一个也无所谓。”

这顿饭，王先生没在老半斋吃，他感觉被老半斋怠慢，心里很堵。

点两份面点一盘菜不下单

3月27日中午12点半，记者一行两人来到福州路600号老半斋。虽然尚在饭点，但店堂内并没有坐满。

记者走到店堂后面一排桌子边上，看见过道旁有一块黄框牌子竖着，上写三个大字：“炒菜区”。下面括号内有一行小字：“三个炒菜入座”。

由于这一排桌子上坐满了人，记者走进后堂，看见有一张圆桌和一张小条桌空着，就在条桌边落座。记者点了一份小笼包，一碗刀鱼面，加一份白灼芥兰。穿红衣服的服务员记录完毕后问：“还点什么？”

“够了，我们只要这么多。”“坐这里都得点三个炒菜。”

“我们胃口小，只能吃这么多。”

“两个男人，你就算点三个炒菜，也不算多啊！”

记者坚持不点三个炒菜，让服务员下单，服务员不同意。服务员提醒记者说，不点满三个炒菜，就只能到外面去吃。记者问在外面能吃到炒菜吗？服务员说，可以吃面吃点心。

随后，服务员离开了，不再到记者的桌边来。

坐在旁边一张桌子上的一位老先生说，为了能够坐在这里吃，他已经点了三个菜。“您吃得完吗？”老先生说：“分量不大，应该能吃完。”这个时候，老先生的菜还没有上。

在老先生同一张桌子上拼桌就餐的一对老年夫妻，的确只点了三个菜：炝拌腰花、酒香草头以及荠菜黄鱼羹，总共112元，另加了两碗饭。酒香草头和荠菜黄鱼羹他们只吃了一半。他们说：“112元，不贵。”

老半斋称此举是提高门槛

面对记者的疑问，老半斋的大堂经理朱女士给出了一个让人不好理解的理由：退菜的客人太多了，他们提高门槛，让要在这里落座的顾客想一想，觉得不合算就走。

记者：服务员说一定要点三个菜才能坐在这里，是什么原因呢？

经理：看，我们的牌子写在那里的。

记者：为什么是三个呢？为什么不是两个一个呢？

经理：没有为什么，这是公司规定的。

记者：我们点了两个点心和一个炒菜，为什么不可以坐在那里呢？

经理：我们这里要三个炒菜入座。

记者：目的是什么？

经理：有的客人很急的，跑进来，点一个菜，马上就要吃，可是这里要等半个小时。半个小时等不及的，就跟我们退。我们碰到这种情况很多，点了退退了点，我们的劳动力也是钱呀。

记者：这样的顾客，点一个菜和三个菜有什么区别？就算他们点三个菜也一样要退呀。

经理：我就会对他说，你点三个菜，要半个小时。我跟他说清楚。

记者：可是刚才服务员并没有跟我们说，我们也没有说上菜慢了就退。

经理：不讲理的客人太多太多。其实他们不是来吃炒菜的，是要占这个位子。点一个炒菜是忽悠我们。我心里很明白。比如说他点了一个清炒鸡毛菜，就坐在这里吃面，吃好了，菜没上来，退！每天就是这样退呀退呀……有的甚至外面买了点心进来。

记者：点三个炒菜和点一个炒菜，都是顾客，这跟你们的座位有什么关系？

经理：点三个炒菜，心态就不一样呀！有的顾客一听要点三个菜，要这么多钱，他心里一盘算，就走了，到外面去吃。

记者：这么说，三个炒菜是一个门槛？

经理：对对。